Bitello em campo pelo Dínamo Moscou - Divulgação / Dínamo Moscou

Publicado 24/01/2025 11:00

Rio - O clima esquentou nos bastidores. O estafe do atacante Bitello rebateu as acusações do Dínamo Moscou, da Rússia, negou o desaparecimento com intenção de forçar a saída e cobrou retratação. Segundo o "ge", o clube russo ofereceu uma reunião para resolver o imbróglio e não descarta retomar as negociações com outros interessados.

O Botafogo é o principal interessado em Bitello. O Alvinegro aceitou a contraproposta do Dínamo Moscou, mas as partes vivem um impasse sobre o modelo de pagamento. O clube russo exige 10 milhões de euros (R$ 62,1 milhões), mais de 50% do valor total, na primeira parcela, enquanto os cariocas fizeram uma oferta de 2,5 milhões de euros (R$ 15,5 milhões).

"Lamentamos profundamente esta atitude, que será abordada em sua esfera própria. Enquanto agente licenciado FIFA representando o atleta sob um contrato de representação, e com total conhecimento do clube contratante, o agente tem o poder e o direito de iniciar negociação a fim de encontrar as melhores ofertas para seu cliente", disse o estafe do jogador.

Bitello viaja nesta sexta-feira (24) para Doha, no Catar, para se unir ao elenco do Dínamo Moscou em um período de treinos. O jogador tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro e aguarda a definição do seu futuro. O Botafogo, por sua vez, entende que, tecnicamente, ele vale o alto investimento. O atacante é alvo de outros clubes brasileiros e também da Itália.