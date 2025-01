Ramon, ex-lateral do Flamengo, está na mira do Botafogo - Divulgação/Cuiabá

Publicado 24/01/2025 14:43

Rio - O Botafogo tem um novo alvo no mercado. De acordo com o portal “Goal”, o Glorioso procurou o lateral-esquerdo Ramon, ex-Flamengo e que Olympiacos, da Grécia.

Ramon tem negociação avançada com o Internacional, mas o Botafogo tenta atravessar o negócio. O jogador, que defendeu o Cuiabá na última temporada, ouviu as condições do time carioca, mas ainda está inclinado a dar preferência ao Colorado.No Inter, Ramon é um desejo do técnico Roger Machado. Ele chegaria para suprir a saída de Renê e ser reserva de Bernabei.