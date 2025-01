Tiquinho Soares faz sua tradicional comemoração com a camisa do Santos - Divulgação/X @SantosFC

Tiquinho Soares faz sua tradicional comemoração com a camisa do Santos

Publicado 24/01/2025 16:11 | Atualizado 24/01/2025 16:38

São Paulo - Na tarde desta sexta-feira (24), o Santos anunciou a contratação de Tiquinho Soares, que estava no Botafogo . O vínculo do atacante com o Peixe vai até o fim de 2027.

O vídeo de anúncio contou com a participação de torcedores, do ex-centroavante Ricardo Oliveira, de funcionários e até de mascotes do clube. Eles fizeram a tradicional comemoração de Tiquinho, com um lado do calção levantado e o outro braço mostrando o muque. Um dos santistas, inclusive, apareceu fazendo a tatuagem de leão que o atacante tem na coxa esquerda.

O meu atacante chegou! pic.twitter.com/bVYNPn60iJ — Santos FC (@SantosFC) January 24, 2025

O atacante foi envolvido em uma negociação que irá trazer o zagueiro Jair para o Botafogo. Além de Tiquinho Soares, o Glorioso irá desembolsar uma verba para contratar o defensor do Santos.

Botafogo se despede

Pouco depois do Santos oficializar a contratação, o Botafogo se despediu de Tiquinho. O Alvinegro postou um vídeo de mais de três minutos que mostra momentos do centroavante na passagem pelo clube.

A postagem também conta com um texto. Nele, o Glorioso afirma que a história do camisa 9 ficará guardada e destaca como Tiquinho mexeu "com todas as gerações de torcedores". Veja abaixo:



A história que você escreveu no Botafogo ficará eternamente guardada com um carinho imenso no coração da torcida alvinegra. Desde o primeiro gol até o último, você mexeu com todas as gerações de torcedores. Cada bola na rede era mais do que um gol, era… pic.twitter.com/CyVS18Xneh — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 24, 2025

A história que você escreveu no Botafogo ficará eternamente guardada com um carinho imenso no coração da torcida alvinegra. Desde o primeiro gol até o último, você mexeu com todas as gerações de torcedores. Cada bola na rede era mais do que um gol, era uma explosão de emoção, um grito coletivo que ecoava unissonamente no Nilton Santos.



E como não lembrar de sua marca registrada, a comemoração com o muque e o leão na coxa? Certamente ficará eternizada em nossas memórias e na de cada criança alvinegra que a repetia nos campos e quadras pelo Brasil.



A música que ecoava a cada gol, a força de sua presença dentro de campo e a maneira como se entregou com paixão à Gloriosa Camisa são símbolos do que é ser uma verdadeira referência. Você não foi apenas um grande artilheiro, mas também um líder que fez de cada partida uma demonstração de amor ao Clube e à nossa torcida.



Obrigado, meu camisa 9. Sua trajetória aqui foi marcada pelos títulos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, e por muita identificação. Em todos os momentos, o seu elo de carinho com a nosso povo sempre prevaleceu. O seu legado será lembrado para sempre, e a torcida mais apaixonada do mundo continuará te reverenciando.



O dia já vem raiando, meu bem…

Passagem pelo Glorioso

O centroavante chegou ao Botafogo no meio de 2022 como o principal reforço do Alvinegro para o ataque naquela temporada, que foi a primeira de John Textor no clube carioca. Rapidamente, ele se tornou peça fundamental na equipe de Luís Castro. Em 2023, Tiquinho teve seu melhor ano pelo Botafogo. Ele entrou em campo em 54 jogos, fez 29 gols e deu sete assistências.

Na temporada passada, com a chegada de Igor Jesus, o atacante perdeu espaço. No total, ele fez 121 partidas, fez 44 gols e deu 17 assistências. Tiquinho Soares conquistou um Brasileiro e uma Libertadores no Botafogo.