Júnior Santos em ação na final da Libertadores 2024, entre Atlético-MG e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/01/2025 20:20

Rio - Acertado com o Atlético-MG , Júnior Santos se despediu do Botafogo . Em vídeo publicado no Instagram na noite desta quinta-feira (23), o atacante relembrou o início da trajetória no Glorioso e afirmou que sempre será um torcedor do Bota. Ele ainda se declarou aos alvinegros e disse que espera que sua história não seja apagada com a decisão de sair.

"Cheguei aqui em meados de 2022, desacreditado, ninguém me conhecia, mas com muita vontade e muita dedicação, eu consegui conquistar o coração de todos os botafoguenses. No início de 2024, prometi para vocês que buscaria, junto com a equipe, o título. E graças a Deus, eu pude realizar essa promessa e pude contribuir com dois títulos importantes para o Botafogo", disse Júnior Santos.

"Espero que minha história não seja apagada com a decisão de sair do Botafogo. Hoje, o Júnior Santos é quem é por causa do Botafogo. O Botafogo faz parte da história da minha vida e vou ser sempre um torcedor do Botafogo. Obrigado aos botafoguenses. Obrigado pelo carinho, eu amo todos vocês. Obrigado, Botafogo, por tudo. Mentalidade vencedora. Isso ninguém vai tirar da gente. Estamos juntos. Até logo", completou.





A legenda do vídeo ainda conta com a seguinte mensagem: "Obrigado por tudo, Botafogo! Foi uma honra vestir essa camisa histórica e poder conquistar títulos importantes. Só tenho a agradecer por tudo o que vivemos juntos. Carinho eterno por este clube".

Um dos destaques do Botafogo na campanha do título da Libertadores de 2024, Júnior Santos fez dez gols na competição, incluindo o terceiro da vitória sobre o próprio Atlético-MG por 3 a 1, na decisão, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Ele é o maior artilheiro da história do Glorioso na competição.

O atacante, de 30 anos, foi contratado por empréstimo junto ao Sanfrecce Hiroshima, em 2022. Ele retornou ao clube japonês no ano seguinte, mas acabou comprado pelo Fortaleza.

Entretanto, permaneceu no Leão do Pici por pouco tempo e logo retornou ao Botafogo por aproximadamente 200 mil dólares. Ao todo, disputou 115 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências, além de conquistar os títulos da Libertadores e Brasileirão em 2024.

A reportagem do DIA apurou que a proposta do Atlético-MG por Júnior Santos foi de de 8 milhões de dólares (R$ 47,5 milhões na cotação desta quinta). O atacante chega ao Galo para repor a saída de Paulinho, que foi para o Palmeiras.