Discurso de Artur em despedida do ZenitReprodução/Instagram @zenit_spb

Publicado 23/01/2025 18:00

Rio - Reforço do Botafogo para a temporada 2025, Artur se despediu dos companheiros de Zenit (RUS) nesta quinta-feira, 23. O clube russo divulgou imagens do momento. Confira abaixo:

"Foi pouco tempo, mas foi de muitas alegrias. Gratidão por todos vocês. Desculpem qualquer coisa que eu possa ter feito. Boa sorte a todos vocês e obrigado por tudo", disse Artur, ao grupo.