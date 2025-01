Carlos Leiria comanda o Botafogo no início do Campeonato Carioca - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/01/2025 01:28

Rio - Apesar das três derrotas em quatro jogos do Botafogo no Campeonato Carioca, o técnico Carlos Leiria disse que não passa pela cabeça, neste momento, antecipar a volta do elenco principal aos jogos. O planejamento do Glorioso é de que esse grupo retorne a partir da sexta rodada, na próxima semana, no clássico com o Fluminense.

"Isso não passa, nesse momento, pela nossa cabeça, de mudar nada do que está sendo planejado. O que passa, sim, é uma cobrança interna para que consigamos ter um melhor desempenho e que esse desempenho possa nos levar a resultados positivos dentro da competição", disse Carlos Leiria, após a derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda

O técnico também falou sobre Patrick de Paula, um dos personagens da partida desta noite. O volante perdeu um pênalti ao escorregar na cobrança e passou a ouvir vaias da torcida até o apito final. A situação aconteceu no segundo tempo, quando o Botafogo perdia a partida por 2 a 1 tinha um homem a mais em campo.

"Eu tenho utilizado numa função um pouco mais recuada, à frente da defesa, pela capacidade de passe tanto curto quanto longo. Tenho cobrado algumas ações de opção de passe para que a bola chegue mais vezes nele, nesse posicionamento que ele tem feito. É um jogador que tem se empenhado muito no dia a dia, tem treinado muito. Ficou um longo tempo inativo. Então, eu peço a ele que sempre tenha confiança para jogar. Passo essa confiança para o Patrick", disse Leiria.

"Ele é o capitão da nossa equipe por mérito, por ter conquistado isso no dia a dia, por ter se tornado um líder dessa equipe, um jogador que está sendo importante na adaptação dos jovens que estão sendo inseridos no elenco. Ele tem uma importância pela experiência que ele tem. Obviamente estamos trabalhando para que ele possa ganhar cada vez mais ritmo de jogo. Essa minutagem que ele está tendo é importante. Infelizmente, hoje, ele perdeu o pênalti. Isso faz parte de quem está ali dentro. No jogo anterior, ele fez o gol. É continuar procurando apoiar o Patrick e, ao mesmo tempo, cobrá-lo em relação ao desempenho para que ele possa estar evoluindo", completou.

O técnico também fez uma análise da partida desta noite. Na avaliação, Carlos Leiria apontou a necessidade de ser mais contundente nas definições.

"Tínhamos o objetivo muito claro hoje de vencer o jogo. Trabalhamos com uma proposta e uma ideia de equipe para que isso se tornasse possível dentro do jogo. E isso obviamente nos colocaria muito próximos, ou talvez até dentro do G4. Então, somos cientes de que ainda precisamos evoluir mais aspectos dentro do jogo. Precisamos ser mais contundentes nas nossas definições, nas nossas ações, tanto ofensivas quanto defensivas. Agora é buscar maneiras e aspectos estratégicos que nos favoreçam para que a gente possa vencer a próxima partida", afirmou o treinador.

A equipe de Carlos Leiria volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o lanterna Bangu no Estádio Nilton Santos. O confronto é válido pela quinta rodada da competição.