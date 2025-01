Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, interessa ao Botafogo para 2025 - Ina Fassbender / AFP

Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, interessa ao Botafogo para 2025Ina Fassbender / AFP

Publicado 23/01/2025 12:07

Rio - Depois de acertar com Wendel, do Zenit, apenas para junho , o Botafogo apresentou uma segunda proposta ao Shakhtar Donetsk no valor de 13 milhões de euros (R$ 80,8 milhões, na cotação atual) para contratar o meia Marlon Gomes. O Glorioso já tem acordo com o jogador, mas vê o clube ucraniano em silêncio sobre a oferta e causando clima de indefinição.

Apesar da dificuldade do negócio, o Alvinegro segue no páreo. A primeira oferta apresentada no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) foi prontamente recusada semanas atrás, de acordo com o "ge".

Marlon Gomes, revelado na base do Vasco , é considerado importante no time do Shakhtar. O meia de 21 anos, inclusive, foi titular na vitória sobre o Brest pela Liga dos Campeões na última quarta-feira (22).

O jogador acenou positivamente para a oferta do Botafogo devido à vontade de retornar ao futebol brasileiro, já que grande parte da família não se mudou para a Ucrânia. Marlon encara o Botafogo como boa oportunidade de holofotes visando convocações.