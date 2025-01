Luiz Henrique foi para o Zenit, e Arthur e Wendel acertaram com o Botafogo - Divulgação/Zenit

Luiz Henrique foi para o Zenit, e Arthur e Wendel acertaram com o BotafogoDivulgação/Zenit

Publicado 20/01/2025 12:57 | Atualizado 20/01/2025 13:06

Rio - Fim de uma passagem marcante. O Zenit, da Rússia, anunciou a contratação do atacante Luiz Henrique, agora ex- Botafogo . O jogador assinou por quatro temporadas em negociação que não teve valores confirmados pelas partes, mas informações iniciais de que giram na casa dos 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) mais bônus de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões). O clube europeu também confirmou as transferências de Arthur, imediatamente, e Wendel para a segunda janela.

Luiz Henrique viajou no último domingo para Doha, no Catar, onde o Zenit faz preparação de olho no retorno da temporada russa após o rigoroso inverno.

O "Pantera" chegou ao clube em fevereiro de 2024 tendo custado metade do valor da revenda junto ao Betis, da Espanha, e foi peça fundamental no ano mágico. Eleito Rei da América e craque do Brasileirão, Luiz Henrique foi o grande nome do Botafogo nas conquistas da Libertadores e do título nacional. Ele deixa o clube após 55 jogos, com 12 gols marcados e seis assistências.

Chegadas de Artur e Wendel

Além da saída de Luiz, o Botafogo também vendeu Júnior Santos para o Atlético-MG e rapidamente achou uma peça de reposição. Arthur, chegado ao Zenit em janeiro de 2024 após temporadas de brilho por Palmeiras, Bahia e Bragantino, fez o movimento contrário e retorna ao futebol brasileiro para engrandecer o elenco do atual campeão continental.

O jogador, de 26 anos, disputou 36 partidas pela equipe russa, tendo marcado oito gols e contribuído com seis assistências.

Wendel, por sua vez, é cobiçado pelo mercado brasileiro desde sua ida para a Europa. O volante revelado pelo Fluminense e com passagem pelo Sporting, de Portugal, é um dos astros do Zenit. Ele chegará ao Botafogo em junho, como anunciou o clube russo, para poder ajudar a equipe atual a conquistar o título nacional.