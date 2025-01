Paulo Fonseca foi demitido do Milan no final de 2024 - Reprodução / Instagram

Paulo Fonseca foi demitido do Milan no final de 2024Reprodução / Instagram

Publicado 20/01/2025 18:30

Rio - Em busca de treinador para o Botafogo, John Textor tentou a contratação do técnico Paulo Fonseca. Segundo o "ge", o empresário americano fez contato com o treinador português, mas as conversas não avançaram. Porém, ele segue na mira para uma futura oportunidade no Lyon, da França, que também pertence a rede multiclubes do dirigente.

Paulo Fonseca, de 51 anos, está livre no mercado desde que foi demitido do Milan no final de 2024. Ele teria ficado entusiasmado com o projeto do Botafogo, mas alegou questões familiares para ficar na Europa. Com isso, Textor avalia levá-lo para o Lyon, que vive má fase sob o comando de Pierre Sage e ocupa o sexto lugar no Campeonato Francês.

Apesar de novo, o treinador português soma passagens por clubes de Portugal, Itália, França e Ucrânia. No futebol francês, comandou o Lille entre 2022 e 2024, antes de se transferir para o Milan. Na equipe francesa, disputou 90 jogos, conquistou 46 vitórias, 26 empates e apenas 18 derrotas. O fato de estar habituado ao futebol francês é um ponto positivo.

Com a negativa de Paulo Fonseca, o Botafogo segue no mercado em busca de um substituto para Artur Jorge, que recentemente acertou com o Al-Rayyan, do Catar. O Alvinegro está sendo comandado pelo técnico do sub-20, Carlos Leiria. A tendência é que ele permaneça no comando até a chegada de um novo treinador.