Júnior Santos é o novo reforço do Atlético-MGReprodução

Publicado 20/01/2025 12:14

Rio - O atacante Júnior Santos desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (20), para passar por exames médicos, assinar contrato e ser confirmado como novo reforço do Atlético-MG. Aos 30 anos, o jogador, agora ex-Botafogo , foi a grande movimentação do Galo na janela até então.

Para acertar a chegada do atacante, o Atlético desembolsou oito milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões) por 100% dos direitos econômicos. Ele chega para ocupar o espaço deixado por Paulinho, negociado com o Palmeiras.



"Estou muito feliz de chegar aqui, espero fazer uma grande temporada", disse Júnior Santos em seu desembarque no Aeroporto de Confins.

Júnior Santos estava no Botafogo desde 2023 - teve primeira passagem no ano anterior - e foi o grande destaque do ano mágico de 2024. O atacante foi artilheiro da última edição da Conmebol Libertadores, com 10 gols, tornando-se o maior goleador do time na história da competição. Na final contra o próprio Galo, ele fez o gol do título em Buenos Aires.

Pelo Glorioso, Júnior Santos marcou 28 gols e deu nove assistências em 115 jogos.