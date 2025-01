Júnior Santos será mais um jogador a deixar o Botafogo em 2025 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/01/2025 09:16 | Atualizado 19/01/2025 09:16

"Temos o Júnior Santos. Provavelmente, um outro se apresente nesta semana. Podemos abrir mais dois, que entendo, que precisamos. Ficou nítida, como era no final do campeonato passado, a nossa falta de velocidade. É isso que estamos buscando. Deixar uma equipe mais equilibrada. Precisamos fortalecer", disse Cuca após o duelo com o Cruzeiro no último sábado (18).

Nesta semana, o DIA apurou que a proposta do Atlético-MG por Júnior Santos foi de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48,4 milhões na cotação atual). Ele é o nome para repor a saída de Paulinho, que foi para o Palmeiras, a pedido do próprio Cuca.

O atacante, de 30 anos, foi contratado por empréstimo em 2022 e, no ano seguinte, comprado em definitivo por aproximadamente 200 mil dólares, três meses depois de sua saída. Ao todo, disputou 115 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências, além de conquistar os títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024.