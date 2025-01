Zagueiro no gol e goleiro expulso arrumando a barreira: os memes de Sampaio Corrêa x Botafogo

O Botafogo perdeu para o Sampaio Corrêa, na tarde deste sábado (18), diante do Sampaio Corrêa, no Estádio Lourival Gomes, o Lourivaldão, em Saquarema, em um jogo que teve um final "maluco". Dois expulsos, zagueiro no gol, bola na trave e goleiro expulso arrumando barreira foram alguns dos elementos que divertiram a Web. Confira os memes na galeria acima! Rio -, diante do Sampaio Corrêa, no Estádio Lourival Gomes, o Lourivaldão, em Saquarema, em um jogo que teve um final "maluco". Dois expulsos, zagueiro no gol, bola na trave e goleiro expulso arrumando barreira foram alguns dos elementos que divertiram a Web. Confira os memes na galeria acima!

Com a derrota, o Botafogo fica na quinta posição do Campeonato Carioca, com três pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por outras equipes na rodada. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Estádio Nilton Santos.

