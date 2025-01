Bastos vem treinando com seu personal em Portugal, antes de retornar ao Brasil - Reprodução / Instagram @bastosquissanga

Publicado 18/01/2025 13:02

Ausente na primeira semana de treinos do grupo principal do Botafogo, Bastos fez treinos de fortalecimento muscular com um personal trainer, durante suas férias em Portugal. O jogador deve se apresentar no CT Lonier neste domingo (18), segundo o "GE".

No final de 2024, o zagueiro teve uma lesão no músculo posterior da coxa, terminando a temporada fora da decisão da Libertadores, da reta final do Campeonato Brasileiro e da Copa Intercontinental. Porém, durante suas férias, o angolano seguiu um cronograma particular de treino e reforçou a musculatura da área lesionada.



"Após as férias do Bastos, ele vinha trabalhar conosco muito nessa ótica de reforçar toda essa zona e a estrutura dos posteriores da coxa. Essa era, talvez, a nossa principal prioridade para o Bastos nas últimas semanas, para que ele possa voltar com força máxima e se sentir bem. Nessa reta final (de temporada), que é uma época em que os jogadores já sentem um desgaste enorme muscular e nas articulações, acaba sendo uma lesão que não conseguimos evitar", disse o personal Zé Maria Miranda.

Bastos deverá estrear junto ao elenco principal do Botafogo no dia 29 de janeiro, contra o Fluminense, no estádio Nilton Santos, às 21h30. Já no dia 2 de fevereiro, a equipe alvinegra disputa o título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, em Belém.