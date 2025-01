Expectativa é de um grande duelo entre o brasileiro Mistoca e o argentino Lucas Codutti - (Foto: Jungle Fight)

Expectativa é de um grande duelo entre o brasileiro Mistoca e o argentino Lucas Codutti(Foto: Jungle Fight)

Publicado 18/01/2025 11:00

Mais de 20 mil pessoas são aguardadas para o Jungle Fight 134 - World League, que acontece neste sábado (18/1), no Ginásio Nilson Nelson Arena BRB, em Brasília. O principal destaque da noite no maior evento de MMA da América Latina é a disputa do cinturão interino dos pesos leves, entre Brasil e Argentina.



Do lado brasileiro, o postulante ao título é Carlos Alexandre Mistoca, que é o atual campeão peso-pena do Jungle Fight e, se vencer neste sábado, será o quarto lutador da história a ser campeão de duas categorias no evento, além de colocar Distrito Federal no topo do ranking dos estados com cinturões, com três.



A missão de frear o brasileiro fica a cargo da promessa argentina Lucas Codutti. Apontado como uma das grandes apostas do MMA no país vizinho, o lutador terá duas batalhas pela frente: uma contra Carlos Alexandre Mistoca e outra contra o público que deve lotar o ginásio para pressioná-lo ao longo da luta.



O Jungle Fight 134 - World League será transmitido ao vivo, a partir das 18h30, no horário de Brasília, para todo o Brasil pelo Sportv e canal Combate.



“Vamos lotar o Ginásio Nilson, vamos colocar 20 mil pessoas aqui. E os números vão além: uma edição do Jungle Fight gera mais de 350 empregos diretos e mais de mil empregos indiretos através do setor hoteleiro e alimentício, além de mostrar as belezas da Capital Federal para o mundo”, destacou Wallid Ismail.



“Isso tudo é possível graças ao empenho de pessoas públicas como o governador Ibaneis Rocha, a vice-governadora Celina Leão, o secretário de Esportes Renato Junqueira, o deputado federal Júlio César e o deputado distrital Martins", completou o presidente do Jungle Fight.



“É incomensurável a oportunidade dada a esses jovens. É algo que antes era vista como um hobby e hoje é visto como profissão. O trabalho desenvolvido pelo Jungle Fight aqui no Distrito Federal é imenso, gigante e só agrega ao nosso estado", exaltou o secretário Executivo de Finanças Thiago Conde.



“A gente fica muito feliz por ajudar o Distrito Federal a se tornar uma referência no MMA. Desde o primeiro evento que realizamos aqui, a gente já visualizava o sucesso desse mundial e o impacto positivo. Tenho certeza que amanhã será mais um grande evento”, acredita o secretário de Esportes Renato Junqueira.



“Um evento como o Jungle Fight movimenta a economia no Distrito Federal, que, diferente de São Paulo, não tem um parque industrial, aqui é setor administrativo, servidores públicos, então alternativas como essa são essenciais para ajudar a promover emprego e movimentar a economia”, reforçou o deputado distrital Martins.