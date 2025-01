Seleção Brasileira de Boxe começou treinos visando o Campeonato Mundial - (Foto: Divulgação)

Publicado 17/01/2025 07:00 | Atualizado 17/01/2025 13:33

A Seleção Brasileira de Boxe se apresentou nesta segunda-feira (14/1) para iniciar os trabalhos rumo ao Campeonato Mundial da World Boxing, que será realizado em setembro, em Liverpool.



A preparação traz mudanças significativas na equipe técnica, incluindo a entrada dos técnicos Piva e Paco, além do novo papel estratégico do head coach Mateus Alves. Didio Soares também integra o quadro técnico, enquanto um rodízio de técnicas será implementado para promover a participação feminina na liderança esportiva.



Em fevereiro, o NEBAR (Núcleo de Excelência de Boxe de Alto Rendimento) contará com 20 atletas das categorias sub-17 e sub-19 e cinco técnicos formadores para um treinamento especial no ambiente da seleção olímpica.



Já março reserva uma agenda intensa para o boxe brasileiro. No dia 15, ocorre a primeira assembleia da Panamerican Boxing Confederation, nova entidade continental da World Boxing, da qual o Brasil participa ativamente por meio de representantes como membro da diretoria executiva interina.



De 22 a 30, a Confederação Brasileira de Boxe organiza um camp de treinamento em Foz do Iguaçu como preparação para a 1ª etapa da World Boxing Cup, que será realizada no Brasil em 31 de março. O evento é um marco, reunindo seleções de todo o mundo após intensas negociações para sua realização no país.



Encerrando a sequência, entre os dias 2 e 8 de maio, Foz do Iguaçu também será palco do Campeonato Brasileiro Elite Masculino e Feminino, aproveitando a infraestrutura montada para a competição internacional.



Segundo o presidente da CBBoxe, Marcos Brito, o foco na renovação técnica e em eventos estratégicos tem como objetivo avançar na busca por excelência e protagonismo no cenário global do boxe.