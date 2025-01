Carlos Alexandre Mistoca vai em busca do seu segundo cinturão no evento - (Foto: Jungle Fight)

Publicado 15/01/2025 16:00 | Atualizado 15/01/2025 16:29

O Jungle Fight 134 - World League, que acontece no sábado (18/1), em Brasília, tem uma nova luta principal: valendo o cinturão interino dos pesos leves, o brasileiro Carlos Alexandre Mistoca duela contra o argentino Lucas Codutti.



Os ingressos para assistir ao evento no ginásio Nilson Nelson estão sendo distribuídos de forma digital pelo link https://presell.junglefc.com.br/ingresso-134/ e presencialmente na bilheteria do Ginásio Nilson Nelson Arena BRB, no Parque da Cidade (estacionamento da administração) e no Taguaparque (estacionamento). A distribuição vai até o dia 17, sempre das 9h às 18h.



Representante de Brasília, Carlos Alexandre Mistoca é o atual campeão linear dos pesos-penas e vai tentar, no próximo sábado, entrar no seleto grupo de campeões simultâneos de duas divisões do maior evento de MMA da América Latina. Vindo de dois nocautes rápidos na Arena Jungle, Mistoca possui um cartel de 18 vitórias, com seis nocautes e seis finalizações, em 24 lutas como profissional.