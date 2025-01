Mackenzie Dern superou Amanda Ribas na luta principal do UFC Vegas 101 - (Foto: Reprodução)

Mackenzie Dern superou Amanda Ribas na luta principal do UFC Vegas 101 (Foto: Reprodução)

Publicado 13/01/2025 07:00 | Atualizado 13/01/2025 16:13

Primeiro evento do Ultimate em 2025, o UFC Vegas 101 foi realizado no sábado (11), em Las Vegas (EUA), e deu uma grande amostra do que será toda a temporada, com lutas de alto nível e nocautes e finalizações impressionantes. Na luta principal, Mackenzie Dern se "vingou" da derrota sofrida para Amanda Ribas em 2019 e, com uma bela finalização no terceiro round, derrotou a mineira em um duelo insano no Grappling do início ao fim.



O card do UFC Vegas 101 contou ainda com outros seis brasileiros em ação. No card principal, Cesinha Almeida aplicou um nocaute espetacular para vencer Abul Razak Alhassan. No card preliminar, Felipe Bunes, Marco Tulio, Thiago Moisés e Bruno Lopes deram show e venceram Jose Johnson, Ihor Potieria, Trey Ogden e Magomed Gadzhiyasulov, respectivamente. A única derrotada foi a estreante Nicolle Caliari, superada por Ernesta Kareckaite na decisão dividida.

Mackenzie Dern vence revanche contra Amanda Ribas no main event



Responsáveis pela luta principal do UFC Vegas 101, Mackenzie Dern e Amanda Ribas iniciaram o confronto na trocação. Na metade do primeiro round, Mackenzie tomou a primeira ação mais ofensiva ao aplicar uma boa queda sobre Amanda e, com uma boa pressão por cima, esteve em vantagem até o fim da parcial. No início do segundo assalto, Dern entrou com a queda, mas a mineira contra-atacou e, com seu ótimo Judô, derrubou a adversária. Por cima, foi a vez de Amanda golpear no ground and pound e, com um bom domínio, Ribas igualou as ações no combate.



Mais uma vez com seu Judô, Amanda Ribas voltou a derrubar Mackenzie Dern na terceira parcial. Mesmo por baixo, Dern oferecia perigo e, após buscar a omoplata, encaixou um justo armlock, que fez a mineira ficar em apuros. Com um Jiu-Jitsu impecável, a americana criada no Brasil voltou a ficar por cima e, novamente com um armlock, conseguiu finalizar Amanda na reta final do terceiro round.



Com o grande resultado no UFC Vegas 101, Mackenzie Dern conquista sua segunda vitória na organização e, dessa forma, deve chegar ao Top 5 da divisão peso-palha feminino, podendo voltar a sonhar com uma futura disputa de cinturão na categoria.



Cesinha Almeida apaga adversário com nocaute épico



No card principal do UFC Vegas 101, Cesinha Almeida teve Abdul Razak Alhassan e, como já era espera, o duelo teve início com trocação franca. Os dois lutadores conectaram fortes golpes e um deles pegou em cheio no brasileiro, que foi ao solo, mas se recuperou de forma extraordinária. O duelo voltou a ficar em pé e, num momento em que a luta estava perigosa, Cesinha tirou da cartola um cruzado de esquerda fenomenal, que pegou em cheio no queixo de Alhassan, que já caiu nocauteado e desacordado.



Com a vitória épica no UFC Vegas, Cesinha Almeida emplaca sua segunda vitória consecutiva na organização norte-americana, a terceira no total. Em sua carreira, o paulista agora contabiliza sete triunfos, sendo cinco deles por nocaute.



Felipinho Bunes finaliza americano e conquista primeiro triunfo no UFC



No encerramento do card preliminar do UFC Vegas 101, Felipe Bunes e Jose Johnson foram para a luta agarrada logo no início do primeiro round e, mesmo sendo derrubado pelo adversário, o brasileiro não se deixou abalar. O faixa-preta de Jiu-Jitsu inverteu a posição e, esbanjando técnica e agilidade, encaixou um belo armlock, que forçou o americano a dar os três tapinhas em sinal de desistência.



Com o triunfo por finalização ainda no primeiro round, Felipe Bunes se recupera da derrota sofrida em sua estreia no Ultimate e conquista a sua primeira vitória na organização norte-americana. Foi a 14ª vitória do brasileiro em sua carreira, sendo a nona por finalização.



Estreante brasileiro dá show e nocauteia ainda no primeiro round



Mais um brasileiro a fazer sua estreia pelo Ultimate no UFC Vegas 101, Marco Tulio começou o combate contra Ihor Potieria partindo para cima na trocação e os dois lutadores conectaram bons golpes. Muito ágil, o brasileiro conectou um forte golpe de direita, que levou o ucraniano a knockdown. Sem perder tempo, o mineiro sentiu o bom momento e acertou mais uma sequência de bons golpes no ground and pound, até a interrupção do árbitro central.



Em sua estreia, Marco Tulio deu show e nocauteou o ucraniano Ihor Potieria (Foto: Reprodução)

Thiago Moisés tem boa atuação e volta a vencer na organização



Atleta com bastante experiência no Ultimate, Thiago Moisés também entrou em ação no card preliminar do UFC Vegas 101 e o início de sua luta contra Trey Ogden foi um pouco travado na trocação, com uma leve vantagem a favor do americano. Com potentes chutes baixos, o brasileiro foi castigando a perna esquerda de Ogden, que foi ao solo sentindo dores na região. Por cima, Thiago conectou fortes golpes no ground and pound e terminou o segundo round de forma claramente superior, igualando as ações no combate.



Com a perna esquerda machucada, Trey Ogden iniciou o terceiro e último assalto buscando a queda, mas Thiago Moisés foi rápido e, com a luta no solo, inverteu a posição, ficando por cima. O brasileiro controlou as ações no Grappling e manteve o americano por baixo até o fim da luta. No fim, Thiago Moisés foi declarado vencedor na decisão unânime e se recuperou da derrota sofrida em seu duelo anterior, para Ludovit Klein.



Brasileira Nicolle Caliari estreia com derrota para atleta lituana



Mais uma a fazer sua estreia no UFC Vegas 101, a brasileira Nicolle Caliari e sua adversária, Ernesta Kareckaite, iniciaram o combate na luta agarrada. Com uma clara estratégia de levar a luta para o solo, a brasileira também trocou golpes com a lituana em pé, e ambas deixaram a luta agitada no primeiro round. Após um segundo assalto com uma baseada em pé, Kareckaite conseguiu uma queda, mas o combate voltou para a trocação na sequência, com uma ligeira vantagem para Ernesta, que teve um volume maior de golpes.



No decisivo terceiro round, Nicolle Caliari buscou a queda, mas Ernesta Kareckaite defendeu num primeiro momento e ambas seguiram na trocação. Na reta final, a brasileira, após muito insistir, conseguiu levar a luta para o solo, onde se manteve até o final da parcial. No fim, os árbitros decretaram a vitória da atleta da Lituânia por decisão dividida, e a brasileira estreou com derrota na maior organização de MMA do mundo.



Brasileiro adota ótima estratégia e vence em sua estreia no Ultimate



Primeiro brasileiro a entrar em ação no UFC Vegas 101, o estreante Bruno Lopes iniciou o duelo contra Magomed Gadzhiyasulov buscando a luta em pé e, na sequência, pressionou o adversário contra a grade buscando a queda, mas apesar da pressão, não conseguiu levar a luta para o solo. No segundo round, o brasileiro manteve a estratégia de manter o confronto na grade, mas dessa vez, conseguiu uma boa queda. Quando o duelo voltou a ficar em pé, os dois lutadores continuaram na grade e conectaram alguns golpes na curta distância.



Ciente de que venceu o assalto anterior, Bruno Lopes continuou buscando a luta agarrada e de grade sobre Magomed Gadzhiyasulov. Com muita força física, o brasileiro conseguiu mais uma queda e anulou qualquer tipo de ação ofensiva por parte do russo. No fim, após três rounds disputados, o brasileiro foi declarado vencedor na decisão unânime dos jurados e deu fim à invencibilidade de Magomed no MMA.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Vegas 101

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 11 de janeiro de 2025



Card principal

Mackenzie Dern finalizou Amanda Ribas com um armlock no 3R

Santiago Ponzinibbio derrotou Carlston Harris por nocaute técnico no 3R

Cesinha Almeida derrotou Abdul Razak Alhassan por nocaute no 1R

Roman Kopylov derrotou Chris Curtis por nocaute técnico no 3R

Christian Rodriguez derrotou Austin Bashi por decisão unânime dos jurados

Punahele Soriano derrotou Uros Medic por nocaute no 1R



Card preliminar

Felipe Bunes finalizou Jose Johnson com um armlock no 1R

Marco Tulio derrotou Ihor Potieria por nocaute técnico no 1R

Thiago Moisés derrotou Trey Ogden por decisão unânime dos jurados

Jacobe Smith derrotou Preston Parsons por nocaute no 1R

Ernesta Kareckaite derrotou Nicolle Caliari por decisão dividida dos jurados

Bruno Lopes derrotou Magomed Gadzhiyasulov por decisão unânime dos jurados

Fatima Kline derrotou Viktoriia Dudakova por nocaute técnico no 2R

