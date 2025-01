Anderson Falcão é um dos nomes que vem crescendo no SFT - (Foto: Myriam Albertuni)

Anderson Falcão é um dos nomes que vem crescendo no SFT (Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 10/01/2025 08:00 | Atualizado 10/01/2025 14:24

Com um ano de 2024 para ser celebrado, reunindo grandes eventos, lutas de alto nível e diversos atletas revelados, o SFT agora inicia seus trabalhos de olho em 2025. E nesse cenário, a organização conta com várias promessas para os fãs ficarem de olho.



Matchmaker do SFT, Magno Wilson aproveitou o começo de temporada para destacar alguns dos nomes que devem brilhar em 2025, seja no MMA ou no Xtreme, modalidade que consiste em realizar duelos de trocação em um octógono e com luvas deMMA(4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão.



Segundo Magno - um dos responsáveis por garimpar talentos para a organização -, no MMA as promessas são Paulo Nogueira (RJ), Anderson Falcão (SP), Lucas Rafael (SP) e Raul Soares (PR), enquanto no Xtreme a lista tem Matheus Mesquita (SP), Dalisson Thiago (BA), Bianca Vitória (SP), Jackson Elitelmo (BA) e Demerson Silva (BA).



"O SFT, ao mesmo tempo que procura contratar os tops da categoria no MMA, ele valoriza aquele atleta que está no meio do caminho e vem tendo bons resultados, casos do Paulo Nogueira, Jeovanny Oliveira, Neemias Santana e outros. São atletas que têm poucas lutas, mas enfrentaram bons adversários e venceram de forma marcante. A gente vê esses atletas avançarem no ranking e ganharem o mercado, assim como aconteceu com Luana Santos, Jean Matsumoto e Carlos Prates (todos hoje no UFC)", disse o matchmaker, que completou:



"O mesmo modo operante acontece no Xtreme, com diversos atletas sendo contratados por eventos como o K-1 World, no Japão, que chamou o Vinícius Dionísio e o Dengue Silva. Já no Kulum, da China, temos o Marcos Alves nos representando, que teve uma boa trajetória no SFTX".

Ao longo dos últimos anos, o SFT se especializou não apenas em revelar grandes talentos, como também incentivando o MMA feminino e outras modalidades de combate. Com uma alta visibilidade na mídia e diversos canais de transmissão, a organização espera seguir crescendo em 2025:



"Procurar os tops das categorias e atletas com bom histórico traz visibilidade ao evento e aumenta a do atleta também. O SFT hoje carrega uma visibilidade gigante! Somos líder de audiência na TV aberta, sendo o único evento a transmitir o card completo. Em 2024 foram 160 lutas inéditas e por volta de 80 horas de transmissão na Band, isso sem falar dos nossos canais na Samsung TV Plus, TLC Channel, Pluto TV, Band Sports e do YouTube SFT Combat. Nenhum outro evento tem esse alcance, o que nos ajuda a crias astros do esporte", encerrou Magno.



Confira abaixo a lista de promessas do SFT:

- MMA



Paulo Nogueira (RJ) - 5 vitórias e 1 derrota no cartel profissional

Anderson Falcão (SP) - 1 vitória e 0 derrota no cartel profissional

Lucas Rafael (SP) - 3 vitórias e 0 derrota no cartel profissional

Raul Soares (PR) - 1 vitória e 0 derrota no cartel profissional



- Xtreme



Matheus Mesquita (SP) - 3 vitórias e 0 derrota no cartel profissional

Dalisson Thiago (BA) - 4 vitórias e 1 derrota no cartel amador

Bianca Vitória (SP) - 1 vitória e 0 derrota no cartel profissional

Jackson Elitelmo (BA) - 2 vitórias e 0 derrota no cartel profissional

Demerson Silva (BA) - 2 vitórias e 1 No Contest no cartel profissional