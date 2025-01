Escola de Lutas Gavazza segue em plena expansão - (Foto: Divulgação)

Publicado 08/01/2025 07:00 | Atualizado 08/01/2025 16:28

Em constante crescimento, a Escola de Lutas Gavazza, fundada em 1986 por Rogério Gavazza e que atualmente tem o faixa-preta Maurício Abreu como head coach, já começou seus preparativos para a temporada 2025 - que tem tudo para ser de mais conquistas dentro e fora dos tatames.



Com um grande trabalho social, a equipe hoje conta com duas unidades principais no Rio de Janeiro, 14 filiais e cinco polos de treinamento. Além disso, está prestes a abrir sua primeira unidade fora do Brasil, na Califórnia, Estados Unidos.

Maurício Abreu é o atual head coach da equipe do Rio de Janeiro (Foto: MBS Lutas)

"Esse é um passo significativo para a internacionalização da marca. Nossa meta é expandir ainda mais, tanto em número de filiais quanto em qualidade, garantindo a excelência no ensino e na formação de atletas em qualquer lugar do mundo. Junto a isso, consolidar o trabalho que já vem sendo desenvolvido, buscando não apenas manter, mas aumentar o número de atletas e a qualidade técnica de nossas equipes. Queremos continuar competindo de igual para igual nas primeiras colocações nos grandes campeonatos, elevando o nome da Gavazza no cenário nacional e internacional", explicou Maurício, que completou:



"A Gavazza vem trabalhando continuamente desde 2019 para se tornar uma equipe competitiva em todos os eventos, seja no Rio de Janeiro, outros estados ou até fora do Brasil. Paralelamente, nossos projetos sociais têm sido uma grande fonte de orgulho. No último ano, tivemos entre 50 e 60 atletas de projetos sociais inscritos por evento, um reflexo do impacto positivo que buscamos proporcionar. Professores como Carlos Sérgio (Panda), Rael e a equipe que conduz o projeto social na nossa sede têm alcançado resultados extraordinários".

A primeira parada do time nesta temporada será nos dias 1 e 2 de fevereiro, quando o Rio Summer National Open – que tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br – desembarca na Arena da Juventude, em Deodoro-RJ. Sobre o evento, que abrirá o atual Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu, Maurício projetou:



"A preparação está em ritmo acelerado, com todo o suporte da nossa equipe multidisciplinar, que inclui psicólogos, preparadores físicos e uma nutricionista, trabalhando lado a lado com os professores. O objetivo é extrair o máximo desempenho dos atletas, tanto física quanto mentalmente, para chegarmos ao evento bem-preparados e com alta competitividade. A expectativa é de resultados expressivos, sempre com foco em representar bem a Gavazza e seus valores", encerrou.



Tradicionalíssimo no Rio de Janeiro e indo para a sua 18ª edição, o Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025 estará repleto de novidades, premiações e a expectativa de grandes eventos por parte de CBJJD e FJJD-Rio.