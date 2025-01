Cain Velásquez deixou a prisão e vem respondendo em liberdade - (Foto: Reprodução Instagram)

Cain Velásquez deixou a prisão e vem respondendo em liberdade(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 06/01/2025 12:00 | Atualizado 06/01/2025 14:52

A Global Fight League (GLF) anunciou a contratação de Cain Velasquez, que é um dos maiores pesos-pesados de todos os tempos. No entanto, o ex-lutador, de 42 anos, não vai voltar a competir em cima do cage. De acordo com informações divulgadas pela própria companhia, o ex-campeão do UFC atuará como gerente de equipe.



Com data para estrear neste primeiro semestre de 2025, a Global Fight League vai ser um novo torneio no universo do MMA e adotará o sistema de liga - como a PFL, por exemplo. No entanto, a competição será realizada entre equipes, onde vai acontecer um draft - sistema de escolha - no próximo dia 24. Cain Velasquez já escolheu Javier Melendez, líder da AKA, como técnico do seu time.



Os times na GFL serão formados por 20 atletas, sendo dois lutadores de cada uma das dez categorias – sete masculinas e três femininas. O formato da disputa vai contar com uma temporada regular, onde as quatro melhores equipes avançam para os playoffs. A competição irá adotar um formato de pontuação, em cima de vitória – por via rápida ou decisão -, empate e derrota.