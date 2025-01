Paulo Nogueira estreou no SFT com um grande triunfo por nocaute técnico - (Foto: Myriam Albertuni)

Paulo Nogueira estreou no SFT com um grande triunfo por nocaute técnico (Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 03/01/2025 11:00 | Atualizado 03/01/2025 11:58

Três lutas, três vitórias e uma estreia de gala no SFT. Assim foi o ano de 2024 do carioca Paulo Nogueira, um dos grandes destaques da divisão peso-galo no cenário do MMA nacional. Apelidado de "Assassino Silencioso", Paulo fechou sua temporada lutando no SFT 53, em novembro, quando superou Diego Dutra por nocaute técnico no primeiro round.



A caminhada do jovem nas artes marciais, porém, começou lá atrás. Filho do casca-grossa Betão Nogueira - lutador com passagens de sucesso por Bellator, Shooto, SFT, entre outros eventos -, Paulo fez o seu primeiro combate aos 17 anos, ainda no amador, e como profissional soma cinco triunfos e um revés.



"Eu sempre quis ser lutador de MMA, desde quando era criança. Eu ia na academia ficar com o meu pai no treino e já sabia que era o que eu queria. Aos 17 anos estreei como amador, fiz seis lutas e aí meu pai achou que eu estava pronto para o profissional. Estreei em um evento no Rio de Janeiro com 20 anos, finalizei com um katagatame e sigo evoluindo. Graças a Deus consegui essa oportunidade no SFT e fecho 2024 com chave de ouro", disse Paulo Nogueira, que completou:



"Fiquei muito feliz de debutar no SFT com uma vitória por nocaute. É um evento que eu sempre gostei muito, então estar lutando nele foi uma das melhores coisas que me aconteceu no ano. É um evento bem organizado, que dá bastante oportunidade e visibilidade aos atletas para crescerem".



Ainda com uma longa trajetória pela frente, Paulo Nogueira se inspira no pai para também escrever uma história de sucesso nas artes marciais mistas. Seguindo os seus passos, o jovem garante lidar bem com a pressão de ser um Nogueira no MMA, e sonha em ser campeão do SFT e do UFC um dia.



"Ser filho do Betão é a melhor coisa do mundo, não só na luta, mas por ele ser um excelente pai. Sempre me ensinou tudo, nunca me forçou a ser lutador, eu que quis segui-lo e continuar o legado da família. Vou dar continuidade e almejo ser campeão do SFT para depois brilhar no UFC. Carrego o nome do meu pai comigo e tenho que estar sempre pronto, pois não vou deixar ninguém estragar o caminho da nossa família. Ele é a minha inspiração", afirmou.