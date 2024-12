Próxima edição da Copa Torres Novas promete grande estrutura e lutas de alto nível - (Foto: Reprodução)

Próxima edição da Copa Torres Novas promete grande estrutura e lutas de alto nível (Foto: Reprodução)

Publicado 31/12/2024 10:00 | Atualizado 31/12/2024 11:50

Após dois anos de muito trabalho e crescimento, a ISBJJA se prepara para a sua terceira - e maior - temporada na Europa até agora. A estreia está marcada para o dia 8 de fevereiro, quando Torres Novas, em Portugal, será sede da Copa Torres Novas de Inverno.



Válido pela primeira etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2025, o evento tem inscrições abertas no site www.isbjja.com pela plataforma "Smoothcomp" e conta com a organização do faixa-preta Fábio Santos.

Idealizador da Copa Torres Novas, que chega para a sua sétima edição - a primeira em parceria com a International Sports Brazilian Jiu-Jitsu Association -, Fábio projetou a próxima competição, com disputas Gi & No-Gi, entre várias outras atrações."Estamos nos empenhando muito para trazer as melhores condições e premiações para os atletas, que são os grandes astros do torneio. A parceria com a ISBJJA vem para somar bastante devido às premiações que o Circuito Ibérico oferece aos campeões do ranking", disse o faixa-preta, que completou:"Podem esperar o nosso total comprometimento com a qualidade dos eventos. Já são oito anos de caminhada e em 2025 apostamos bastante nas premiações, desde as medalhas até as financeiras. E claro, nas famosas superlutas, marca registrada do nosso torneio".Ao fim do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, os 4 (quatro) melhores atletas do ranking entre adultos e masters, da faixa branca até a preta, serão premiados com passagens internacionais para disputar o Mundial da ISBJJA no Rio de Janeiro, Brasil, em 2026, além de premiação em dinheiro do infantil ao juvenil.