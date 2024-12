Marcio Tubarão quer liderar a GFTeam no Circuito Rio Mineirinho - (Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 27/12/2024 07:15

Tradicionalíssimo no Rio de Janeiro e indo para a sua 18ª edição no ano que vem, o Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025 estará repleto de novidades, premiações e a expectativa de grandes eventos.



Organizada por CBJJD e FJJD-Rio, a primeira etapa vai acontecer nos dias 1 e 2 de fevereiro, quando o Rio Summer National Open - que tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br - desembarca na Arena da Juventude, em Deodoro-RJ.



Entre as equipes presentes em busca de títulos e das premiações estará a GFTeam liderada pelo casca-grossa Marcio Tubarão, faixa-preta de Jiu-Jitsu e Judô, e que inclusive foi homenageado no Prêmio Melhores dos Anos nas Artes Marciais 2024 - idealizado pelo Sindilutas.

Empolgado para a nova temporada, Tubarão exaltou o ranking do Circuito Rio Mineirinho, que dará passagens para eventos da ISBJJA em Portugal, além da distribuição de quimonos, tatame e do prêmio Atleta Mineirinho Gold Team, novas atrações para 2025."O Circuito sempre teve uma posição elevada no que diz respeito às premiações dos atletas, não apenas no adulto faixa-preta, mas em todas as categorias, o que é um grande incentivo para aqueles que almejam seguir caminho no Jiu-Jitsu. E as novidades para o ano que vem não poderiam ser melhores. As equipes e os atletas se sentirão ainda mais incentivados a participarem, e a GFTeam vai pra vencer", disse o professor, que completou:"Os maiores atletas do Rio já foram campeões do Circuito e hoje em dia não é diferente, seja nas categorias de base ou no profissional, a Confederação sempre esteve em evidência e um lugar de destaque. Em 2024 realizaram campeonatos em outros países da América do Sul, em Portugal, além de dois circuitos regionais, em Angra dos Reis e Saquarema, com premiação de passagens internacionais. Tais fatos demonstram que o Circuito Rio Mineirinho é um dos maiores do país, sem sombra de dúvida".Com os "planos alinhados" para 2025, conforme o próprio Marcio Tubarão revelou, a GFTeam tem tudo para seguir crescendo e conquistando títulos, e no que depender da sua filial, dar um show nos campeonatos do Circuito."Os planos são de sucesso! Nossos atletas já estão se preparando para a primeira etapa do Circuito Rio Mineirinho, vamos treinar e trabalhar arduamente para atingir o topo da classificação por equipes e disputar as premiações em todos os rankings. É muito importante também destacar o que a Confederação está fazendo pelo esporte, com incentivos que atraem os atletas e deixando o Jiu-Jitsu cada vez mais profissional", encerrou.