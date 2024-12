Tyron Woodley exaltou pagamentos que irá receber na nova organização - (Foto: Reprodução/Instagram)

Tyron Woodley exaltou pagamentos que irá receber na nova organização (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 22/12/2024 12:00

Organização de MMA que chegou para trazer novidades e redefinir o modelo de negócios dentro da modalidade, a "Global Fight League" contratou diversos ex-lutadores do UFC para o seu plantel. Um deles foi Tyron Woodley, ex-campeão meio-médio do UFC, que já se mostrou impressionado com um dos diferenciais propostos pela "GFL": o salário dos lutadores ser equiparado às bolsas que os atletas recebem no Boxe, onde os profissionais recebem uma alta quantia em dinheiro com uma certa regularidade.

Em participação recente no programa "The Ariel Helwani Show", o ex-lutador do UFC revelou que uma das coisas que o levou a aceitar a proposta da "Global Fight League" foi justamente o aspecto financeiro oferecido pela organização. Segundo Tyron Woodley, atualmente com 42 anos, as altas cifras da "GFL" o motivaram a retornar para o MMA, onde não luta desde março de 2021.

“Eu gostei porque os ‘gangsters’ são pagos. Ganhando dinheiro de Boxe no MMA é ostentação total. Estou empolgado para fazer parte da nova onda. Eu estava querendo voltar para o MMA e foi uma boa oportunidade. Muitas pessoas me ligaram e me perguntaram se eu voltaria mesmo, porque sabiam que eu não iria entrar no jogo de fazer parte de nada que fosse besteira. Eu não faria parte de algo que não me pagasse muito bem", disse Tyron Woodley.

Tyron Woodley deixou o UFC em 2021, após amargar uma série de quatro derrotas consecutivas e, desde então, não competiu mais no MMA. O ex-campeão do UFC, nesse período, se aventurou no Boxe, mas foi derrotado em duas oportunidades pelo youtuber e pugilista Jake Paul.

Além de Tyron Woodley, outros grandes nomes já foram anunciados como parte do elenco da GFL, como o caso de Fabrício Werdum, ex-campeão peso-pesado do UFC, Wanderlei Silva– que marcou história no extinto PRIDE e ingressou neste ano ao Hall da Fama do UFC. Junior Cigano, também ex-campeão peso-pesado do Ultimate, é outro confirmado.

Além dos brasileiros, mais seis atletas que conquistaram o cinturão da franquia de Dana White estarão em ação no novo evento, são eles: Andrei Arlovski, Anthony Pettis, Ben Henderson, Frank Mir, Luke Rockhold e Renan Barão. Somado aos ex-campeões do UFC, outros nomes conhecidos como Alexander Gustafsson, Francisco Massaranduba, Gegard Mousasi, Kevin Lee, Marlon Moraes e Rousimar Toquinho também foram anunciados.