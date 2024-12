Pablo Marçal e Popó já até fizeram uma primeira encarada para a luta - (Foto: Reprodução)

Pablo Marçal e Popó já até fizeram uma primeira encarada para a luta(Foto: Reprodução)

Publicado 20/12/2024 09:00

Pablo Marçal segue como o potencial adversário de Acelino Popó Freitas para 2025. Os dois possuem um acordo verbal para se enfrentarem no Boxe, pelo Fight Music Show, mas ainda não há qualquer movimento sobre a data do possível combate. Mamá Brito, presidente do evento, vem demonstrando nas redes sociais o interesse de realizar o duelo no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo.



Nas últimas semanas, Pablo Marçal tem utilizado as plataformas digitais para provocar Popó. O influenciador citou que o tetracampeão mundial nunca enfrentou um Iron Man - que é uma prova de Triathlon de longa distância que combina Natação, Ciclismo e Corrida. Além disso, ainda questionou a atual capacidade do pugilista.



"Acho que o Popó nunca lutou com um cara que é Iron Man. Na verdade, Iron Man a gente foi duas vezes, mas um cara Ultra Man, acho que nunca pegou um cara com ultra gás. Não vai ser do jeito que ele tá imaginando, não", disse Marçal no Instagram, que seguiu:



"Mas não tenho medo, não. O máximo que vai acontecer é tomar um tombo lá (no ringue). Pela luta lá que eu vi dele com o argentino (Jorge Miranda), ele não mais lá essas coisas, não", encerrou.