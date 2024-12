Luiz Fux liderou seminário no BOPE e exaltou memória do GM Osvaldo Alves - (Foto: 2T Conteúdo)

Publicado 18/12/2024 07:00 | Atualizado 18/12/2024 16:49

Conhecido como uma verdadeira lenda do Jiu-Jitsu, o GM Osvaldo Alves faleceu em julho de 2022, devido a complicações de um câncer de próstata, porém o seu legado segue vivo com vários alunos e amigos, entre eles Luiz Fux, faixa-coral e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).



No último dia 13 de dezembro, Fux liderou um seminário de defesa pessoal no Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), no Rio de Janeiro, em aulão que também contou com alunos do projeto social Maré Top Team.