Expectativa é por lutas de alto nível e muita ação no Rio Summer National Open - (Foto: Divulgação)

Expectativa é por lutas de alto nível e muita ação no Rio Summer National Open(Foto: Divulgação)

Publicado 16/12/2024 17:00 | Atualizado 17/12/2024 17:51

Após um ano de sucesso, CBJJD e FJJD-Rio. preparam-se para começar sua temporada 2025 nos dias 1 e 2 de fevereiro, quando o Rio Summer National Open de Jiu-Jitsu irá desembarcar na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro.



Com inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br, o campeonato terá disputas Gi & No-Gi, entre outras atrações, como o lançamento do prêmio Atleta Mineirinho Gold Team. E válido pela primeira etapa do Circuito Rio Mineirnho de Jiu-Jitsu - que chega à sua 18ª edição no geral -, promete abrir o ano com chave de ouro.