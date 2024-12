Popó e Pablo Marçal possuem acordo verbal para se enfrentarem no Boxe - (Foto: Reprodução)

Popó e Pablo Marçal possuem acordo verbal para se enfrentarem no Boxe (Foto: Reprodução)

Publicado 15/12/2024 09:00

O ano de 2024 foi de grande sucesso para o Fight Music Show, com as edições do FMS 4 e 5 em São Paulo. A organização lotou a casa de show Vibra em fevereiro, para o esperado duelo entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam, e o Ginásio do Canindé, na última edição realizada em outubro. O foco agora é um estádio de Futebol na capital paulistana.

Nesta semana, através dos stories do Instagram, Mamá Brito, presidente do FMS, postou imagens de um helicóptero, onde sobrevoava o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, que pode receber mais de 40 mil espectadores. Nas postagens, o responsável por organizar o show colocou "FMS 6" e marcou Popó e o influenciador Pablo Marçal. Ambos têm um acordo verbal para se enfrentarem no Boxe.



Em outra publicação, também sobrevoando a casa palmeirense, Mamá escreveu: "Trouxe até patrocinador, Urus Restaurante, pra ver onde queremos fazer o próximo FMS 6 (emoji de risos). E a minha mentora Clemilda Thome", escreveu Mamá.

Publicação de Mamá no Instagram (Foto: Reprodução)

Ainda não há qualquer definição sobre data e local para o próximo evento da franquia. Caso se concretize o desejo de Mamá em realizar o evento no Allianz Parque, essa seria a segunda vez que o Fight Music Show terá um estádio de Futebol como palco. Em setembro de 2022, o show foi realizado na Ligga Arena, em Curitiba (PR), a casa do Athletico. Na época, Popó nocauteou José Pelé Landy.