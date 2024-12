Astro do UFC, Charles do Bronx quer disputar cinturão novamente - (Foto: UFC)

Astro do UFC, Charles do Bronx quer disputar cinturão novamente (Foto: UFC)

Publicado 12/12/2024 10:00

Ao vencer Michael Chandler no card do UFC 309, realizado em novembro, Charles do Bronx se consolidou como o próximo desafiante ao cinturão peso-leve, que estará em disputa no mês de janeiro, com o duelo entre Islam Makhachev e Arman Tsarukyan, na luta principal do UFC 311. O brasileiro, no entanto, está disposto a "antecipar" sua chance de voltar a lutar pelo título que já esteve em sua posse.



Isso porque Charles do Bronx confirmou que estará em Los Angeles (EUA) para acompanhar de perto o UFC 311 e, em entrevista à "TNT Sports", se colocou à disposição para ser o reserva imediato da luta entre Islam Makhachev e Arman Tsarukyan, caso algum deles tenha algum imprevisto e não possa lutar. O ex-campeão acredita que, por terem um estilo de luta parecido, não encontraria dificuldades em se preparar de última hora para o combate.