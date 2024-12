Projeto ajuda dezenas de jovens através do Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Projeto ajuda dezenas de jovens através do Jiu-Jitsu(Foto: Reprodução)

Publicado 11/12/2024 07:00 | Atualizado 11/12/2024 12:45

Em agosto de 2024, Rafael Carino, faixa-preta 6º grau formado por Dedé Pederneiras na Nova União, deu início ao Dojo Recuperação, um projeto de Jiu-Jitsu terapêutico que auxilia dependentes químicos na Clínica da Gávea – Grupo VIV Saúde Mental e Emocional –, no Rio de Janeiro.



Com quase quatro meses de funcionamento, o Dojo Recuperação já ajudou dezenas de pessoas e, devido ao seu sucesso, motivou Rafael Carino na formulação do Instituto Comunidade Saudável, que vem de outro projeto criado por Erivan Gonçalves há 23 anos e que atualmente atende cerca de 100 crianças na Zona Norte.