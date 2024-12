Vanderlei Soul Glo venceu Jefferson Moreira por nocaute técnico no segundo round - (Foto: Jungle Fight)

Vanderlei Soul Glo venceu Jefferson Moreira por nocaute técnico no segundo round(Foto: Jungle Fight)

Publicado 08/12/2024 09:00 | Atualizado 08/12/2024 16:57

Realizado neste sábado (7/12), no Ibirapuera, na cidade de São Paulo, o Jungle Fight 133 encerrou a temporada de 2024 do Brasileirão do MMA. O destaque foi a vitória do paulista Vanderlei Soul Glo sobre o lutador do Distrito Federal Jefferson Moreira, mantendo o cinturão dos meio-médios (77kg) no estado de São Paulo.



A luta começou com os dois atletas indo ao ataque. Menor, mas mais explosivo, Jefferson levou vantagem no início e chegou perto de finalizar com um mata-leão, mas Soul defendeu bem. No segundo round, o paulista conectou uma joelhada, levou o desafiante para o chão e definiu com cotoveladas no ground and pound.

Leia Mais Audiência do SFT 53 quase empata com Fórmula 1 na Band e presidente destaca visibilidade

Presidente do UFC rompe o silêncio sobre Jon Jones x Francis Ngannou; confira

Focado, faixa-marrom da White House disputa Copa Cidade de Manaus de Jiu-Jitsu Profissional

Esta foi a oitava vitória de Vanderlei Soul Glo, todas elas por via rápida. Com a manutenção do título, o campeão dos meio-médios manteve São Paulo no pelotão de elite dos estados campeões do maior evento de MMA da América Latina, com dois títulos, empatado com Amazonas, Distrito Federal e Sergipe.



Também vale destacar o lindo nocaute, mais um, do meio-médio Rafael Cabeça. Especialista em boxe, o mineiro acertou o gaúcho Ariel Jaeger com um uppercut e, na sequência, mandou-o para a lona de vez com um inapelável cruzado de direita. Esta foi sua 10ª vitória, a nona por nocaute, em 16 lutas disputadas.



“Mais uma edição de sucesso que mostra que o Brasil é a terra da luta, e eu só tenho a agradecer a quem impulsiona o esporte como ferramenta de inclusão: prefeito Ricardo Nunes, vereador George Hato, prefeito de Itu Herculano Passos, Ricardo Calciolari e Felipe Becari da Secretaria de Esporte", disse Wallid Ismail.



“Parabéns aos lutadores, ao público que mais uma vez lotou o ginásio Mauro Pinheiro no Ibirapuera e a toda família Jungle Fight por mais um evento de altíssimo nível. Vamos seguir trabalhando para gerar mais oportunidades e incentivar mais pessoas a praticarem esportes", comentou o vereador George Hato.



O Jungle Fight retorna no dia 18 de janeiro em sua 134ª edição, que terá como palco o ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A luta principal é um duelo Brasil x Argentina. Campeã peso-mosca, a amazonense Elora Dana vai colocar o cinturão em disputa contra a lutadora argentina Sofia Esquer.



“Em 2025 vamos dar ainda mais oportunidade, ainda mais visibilidades para os nossos guerreiros. Agradeço ao governador Ibaneis Rocha, à vice-governadora Celina Leão, ao deputado federal Júlio César Ribeiro, ao deputado distrital Martins Machado e ao secretário de Esportes Renato Junqueira, que desenvolve um trabalho incansável de incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão social ", destacou Wallid.



RESULTADOS COMPLETOS: Esta foi a oitava vitória de Vanderlei Soul Glo, todas elas por via rápida. Com a manutenção do título, o campeão dos meio-médios manteve São Paulo no pelotão de elite dos estados campeões do maior evento de MMA da América Latina, com dois títulos, empatado com Amazonas, Distrito Federal e Sergipe.Também vale destacar o lindo nocaute, mais um, do meio-médio Rafael Cabeça. Especialista em boxe, o mineiro acertou o gaúcho Ariel Jaeger com um uppercut e, na sequência, mandou-o para a lona de vez com um inapelável cruzado de direita. Esta foi sua 10ª vitória, a nona por nocaute, em 16 lutas disputadas.“Mais uma edição de sucesso que mostra que o Brasil é a terra da luta, e eu só tenho a agradecer a quem impulsiona o esporte como ferramenta de inclusão: prefeito Ricardo Nunes, vereador George Hato, prefeito de Itu Herculano Passos, Ricardo Calciolari e Felipe Becari da Secretaria de Esporte", disse Wallid Ismail.“Parabéns aos lutadores, ao público que mais uma vez lotou o ginásio Mauro Pinheiro no Ibirapuera e a toda família Jungle Fight por mais um evento de altíssimo nível. Vamos seguir trabalhando para gerar mais oportunidades e incentivar mais pessoas a praticarem esportes", comentou o vereador George Hato.O Jungle Fight retorna no dia 18 de janeiro em sua 134ª edição, que terá como palco o ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A luta principal é um duelo Brasil x Argentina. Campeã peso-mosca, a amazonense Elora Dana vai colocar o cinturão em disputa contra a lutadora argentina Sofia Esquer.“Em 2025 vamos dar ainda mais oportunidade, ainda mais visibilidades para os nossos guerreiros. Agradeço ao governador Ibaneis Rocha, à vice-governadora Celina Leão, ao deputado federal Júlio César Ribeiro, ao deputado distrital Martins Machado e ao secretário de Esportes Renato Junqueira, que desenvolve um trabalho incansável de incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão social ", destacou Wallid.

Jungle Fight 133

São Paulo, SP

7 de dezembro de 2024



Vanderlei Soul Glo venceu Jefferson Moreira por nocaute técnico aos 3min52s do R2

Mário Araújo venceu Murilo Bento decisão unânime (triplo 29 -28)

Edson Silva venceu Emerson Cavalo por finalização aos 4min19s do R2

Wellington "Cachorro Louco" venceu Wanderson Veloso por decisão unânime (triplo 30-27)

Alisson Silva venceu Kaysson Pereira por finalização aos 2min19s 1R

Manuel Aranha venceu Mateus Fidelis por nocaute técnico aos 2min32s 3R

Jefte Costa venceu Micael de Jesus por finalização aos 2min02s do 1R

Rafael “Cabeça” venceu Ariel Jaeger por nocaute aos 3min34s do R1

Bruno Gafanhoto venceu Antônio Ferreira por nocaute técnico aos 2min58s 2R

Victor Gabriel venceu Kevin Eduardo Monteiro por finalização aos 1min31s do R2

Lucas de Souza venceu Juliano Lubke Proença por nocaute técnico aos 15s do R3

Nilza Camargo venceu Nathalia Pletz por decisão unânime (triplo 30-27)

Douglas Silva venceu Kauã Vaz por finalização aos 3min6s do R1

Majid Zeraatdoust venceu Rodrigo RD por decisão unânime (triplo 30-26)