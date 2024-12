Dana White quebrou o silêncio sobre duelo entre pesos pesados - (Foto: Reprodução)

Dana White quebrou o silêncio sobre duelo entre pesos pesados (Foto: Reprodução)

Publicado 08/12/2024 12:00

A possibilidade de um duelo entre Jon Jones e Francis Ngannou voltou a ganhar força nos últimos dias, principalmente após o camaronês utilizar suas redes sociais para, mais uma vez, desafiar o atual campeão linear peso-pesado do UFC. Francis também afirmou que o duelo contra "Bones" é a "luta a ser feita" pelo lutador norte-americano.



Além disso, Peter Murray, CEO da PFL (Professional Fighters League) foi outro a apoiar um possível confronto entre Francis Ngannou e Jon Jones. Em entrevista ao canal “talkSPORT MMA”, o dirigente se mostrou aberto a tornar viável a realização do confronto, mas em contrapartida, disse que a falta de interesse do UFC em promover a luta pode atrapalhar os planos.



Outro entusiasta do combate é o Sheik Turki Alalshikh, que é ministro da Arábia Saudita e responsável por fazer grandes eventos no Boxe, bem como no UFC e na PFL. Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, Alalshikh não escondeu sua animação em tentar promover a luta, mas foi outro a dizer que convencer Dana White seria o maior desafio nesse processo.



E isso se confirmou nas palavras do próprio Dana White. Por meio de uma publicação em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), o presidente do Ultimate voltou a dizer que não tem interesse em fazer uma luta entre Jon Jones e Francis Ngannou. O mandatário externou mais uma vez seu desejo de que "Bones" unifique o cinturão dos pesados contra Tom Aspinall, campeão interino da categoria no UFC: "Definitivamente NÃO é verdade (rumos de Jon Jones vs Ngannou). Jon vs Tom", escreveu Dana.