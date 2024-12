Alexandre Pantoja finalizou Kai Asakura no UFC 310 e manteve o título peso-mosca - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 08/12/2024 19:00 | Atualizado 08/12/2024 20:03

O cinturão peso-mosca do Ultimate tem dono e atende pelo nome de Alexandre Pantoja! Em ação na luta principal do UFC 310, realizado neste sábado (7), em Las Vegas (EUA), o brasileiro controlou o ímpeto do estreante Kai Asakura e, no segundo round, finalizou o japonês com um belo mata-leão, que inclusive "apagou" Asakura. Agora, Pantoja segue como campeão dos moscas, defendendo seu título pela terceira vez consecutiva.



No co-main event do UFC 310, Shavkat Rakhmonov e Ian Garry protagonizaram uma luta muito técnica e repleta de nuances ao longo dos cinco rounds. No fim, Rakhmonov foi declarado vencedor na decisão unânime, ampliou sua invencibilidade no MMA para 19 vitórias e reforçou seu posto de adversário do campeão Belal Muhammad, em duelo que deve acontecer no ano de 2025.



Além de Alexandre Pantoja, outros dois brasileiros entraram em ação no UFC 310. No card principal, Kron Gracie acabou sendo nocauteado por Bryce Mitchell no último round e sofreu sua terceira derrota consecutiva na organização. No card preliminar, o experiente peso meio-médio Vicente Luque teve grande desempenho, finalizou o adversário Themba Gorimbo ainda no primeiro assalto e voltou a vencer no Ultimate, o que não acontecia desde 2023.

Pantoja finaliza japonês e mantém cinturão peso-mosca



A luta principal do UFC 310 começou em alta tensão. Alexandre Pantoja buscou a queda contra Kai Asakura e o japonês respondeu com uma dura joelhada. Na sequência, o brasileiro levou o duelo para o solo, mas Asakura se defendeu bem e voltou a levar o combate para a trocação, onde voltou a conectar boas joelhadas, enquanto Pantoja acertou bons chutes e socos na média distância.



Alexandre iniciou o segundo assalto grudando nas costas do japonês e, ao levar o combate para o chão, encaixou o gancho e também a posição de mata-leão. Ao forçar o golpe, o brasileiro botou Kai Asakura para dormir e forçou a interrupção do árbitro central. Com o grande resultado no UFC 310, Pantoja segue como campeão peso-mosca no Ultimate, agora com três defesas de cinturão bem sucedidas na divisão até 57kg.



Kron Gracie é nocauteado e amarga terceira derrota seguida



Kron Gracie começou seu duelo no card principal do UFC 310 chamando Bryce Mitchell para sua guarda. Por baixo, o brasileiro tentou trabalhar em transições, mas não teve êxito e, até o final do primeiro round, se manteve na guarda fechada, sem receber muitos golpes. O americano iniciou o segundo assalto conectando bons golpes na trocação, e dessa forma, o Gracie voltou a levar a luta para o solo puxando para sua guarda. Ao levar o confronto para a grade, Kron buscou o armlock e quase encaixou o golpe, mas Mitchell defendeu bem a tentativa de finalização.



Kron Gracie voltou a puxar para sua guarda no início do terceiro round, mas não contava com uma rápida ação de Bryce Mitchell, que acertou duas fortes cotoveladas em sequência e nocauteou o brasileiro no começo da parcial. Com o resultado no UFC 310, o filho de Rickson Gracie amargou sua terceira derrota consecutiva e tem seu futuro no UFC indefinido.

Nocauteado no UFC 310, Kron Gracie amargou sua terceira derrota seguida (Foto: Reprodução/UFC)

Vicente Luque dá show e finaliza Gorimbo no primeiro round



Em mais um combate do card preliminar do UFC 310, Vicente Luque e Themba Gorimbo começaram a luta na trocação. Mostrando muita agilidade, o brasileiro aplicou um golpe de direita que levou o adversário a knockdown. Sem perder tempo, Vicente esbanjou técnica, aproveitou a brecha dada por Gorimbo e envolveu o pescoço do adversário com um justo triângulo de mão, que apagou o lutador do Zimbábue.



Com a grande vitória no UFC 310, Vicente Luque se recupera da derrota sofrida para Joaquin Buckley, em março, e volta a vencer no Ultimate, o que não acontecia desde agosto de 2023. Já Themba Gorimbo, que vinha de quatro vitórias consecutivas, amarga seu segundo revés na organização.



Chris Weidman é nocauteado e amarga nova derrota



Chris Weidman e Eryk Anders iniciaram o duelo no UFC 310 na luta em pé. Dominando o centro do octógono, Anders conectou bons golpes na média distância e pressionou o ex-campeão contra a grade. Na sequência, Weidman reagiu, acertou um golpe de esquerda que levou Eryk a knockdown e terminou o primeiro round trabalhando por cima no ground and pound.



Eryk Anders voltou a assumir o controle da luta no segundo assalto, conseguiu levar o duelo para o solo e, por cima, castigou Chris Weidman com uma série de golpes no ground and pound. Percebendo que o ex-campeão não respondia aos golpes do adversário, o árbitro central paralisou e decretou a vitória de Anders por nocaute técnico.



Com o resultado no UFC 310, Eryk Anders emplaca sua segunda vitória consecutiva na organização. Chris Weidman, por sua vez, sofre sua terceira derrota nas últimas quatro lutas e, aos 40 anos de idade, seu futuro no MMA é incerto.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC 310

T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 07 de dezembro de 2024



Card principal

Alexandre Pantoja finalizou Kai Asakura com um mata-leão no 2R

Shavkat Rakhmonov derrotou Ian Machado Garry por decisão unânime dos jurados

Ciryl Gane derrotou Alexander Volkov por decisão dividida dos jurados

Bryce Mitchell derrotou Kron Gracie por nocaute técnico no 3R

Doo Ho Choi derrotou Nate Landwehr por nocaute técnico no 3R



Card preliminar

Dominick Reyes derrotou Anthony Smith por nocaute técnico no 2R

Vicente Luque finalizou Themba Gorimbo com um triângulo de mão no 1R

Movsar Evloev derrotou Aljamain Sterling por decisão unânime dos jurados

Bryan Battle derrotou Randy Brown por decisão dividida dos jurados

Eryk Anders derrotou Chris Weidman por nocaute técnico no 2R

Joshua Van derrotou Cody Durden por decisão unânime dos jurados

Michael Chiesa finalizou Max Griffin com um mata-leão no 3R

Chase Hooper finalizou Clay Guida com um armlock no 1R

Kennedy Nzechukwu derrotou Lukasz Brzeski por nocaute no 1R