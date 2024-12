Patrício Pitbull comentou sobre chances de lutar no UFC - (Foto: Lucas Noonan/Bellator MMA)

Publicado 10/12/2024 12:00 | Atualizado 10/12/2024 13:24

Diversos lutadores estão vindo à público demonstrar sua insatisfação com a PFL/Bellator MMA após a fusão das duas empresas. O campeão Patrício Pitbull foi o último grande nome a externar o seu descontentamento por não ter uma luta marcada para este fim de ano, onde lutou somente no começo de 2024.



Em entrevistas nos últimos dias, Patrício, aos 37 anos, revelou que esse seria o "último momento" para competir pelo UFC. O campeão peso-pena do Bellator é tido como um dos maiores lutadores da história sem ter atuado pela organização de Dana White.