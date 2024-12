Alexandre Pantoja desafiou a lenda Demetrious Johnson, que atualmente está aposentado - (Foto: Reprodução/UFC)

Alexandre Pantoja desafiou a lenda Demetrious Johnson, que atualmente está aposentado (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 09/12/2024 10:00

Alexandre Pantoja consolidou sua terceira defesa de cinturão bem sucedida no peso-mosca. No último sábado (7), em ação na luta principal do UFC 310, em Las Vegas (EUA), o brasileiro levou a melhor sobre o desafiante Kai Asakura e finalizou o japonês no segundo round, após encaixar um justo mata-leão.



Após o grande resultado no UFC 310, Alexandre Pantoja não perdeu tempo e, em entrevista ainda dentro do octógono, surpreendeu ao desafiar o ex-campeão peso-mosca do Ultimate, Demetrious Johnson, que recentemente anunciou sua aposentadoria do MMA.

"Sim, seria uma luta especial para um lutador aposentado. Ele não luta mais, ele se aposentou esse ano, mas essa é a minha mensagem para você, Demetrious Johnson: eu sou o GOAT (melhor de todos os tempos) aqui. Se você quiser provar que é o GOAT, volte", disparou o brasileiro.Agora embalado por oito vitórias consecutivas no Ultimate, Alexandre Pantoja praticamente "varreu" a divisão peso-mosca do UFC. O lutador de Arraial do Cabo (RJ) já venceu Brandon Royval, Brandon Moreno, Alex Perez, Steve Erceg e Manel Kape, atletas que estão nas primeiras posições do ranking da divisão até 57kg do Ultimate.Atualmente com 38 anos, Demetrious Johnson é considerado o maior de todos os tempos na categoria peso-mosca. O americano, que vinha lutando pelo ONE Championship - com quem ainda tem contrato -, defendeu o cinturão com sucesso em 11 ocasiões, um recorde envolvendo qualquer lutador no Ultimate. No entanto, ao confirmar sua aposentadoria este ano, não se sabe se "Mighty" voltaria atrás em sua decisão.Demetrious Johnson é dono também do recorde de vitórias na história da divisão peso-mosca do UFC, com 17. Curiosamente, Alexandre Pantoja alcançou a mesma marca no último sábado ao superar Kai Asakura na luta principal do UFC 310.Alexandre Pantojafinalizou Kai Asakura com um mata-leão no 2RShavkat Rakhmonov derrotou Ian Machado Garry por decisão unânime dos juradosCiryl Gane derrotou Alexander Volkov por decisão dividida dos juradosBryce Mitchell derrotouKron Graciepor nocaute técnico no 3RDoo Ho Choi derrotou Nate Landwehr por nocaute técnico no 3RDominick Reyes derrotou Anthony Smith por nocaute técnico no 2RVicente Luquefinalizou Themba Gorimbo com um triângulo de mão no 1RMovsar Evloev derrotou Aljamain Sterling por decisão unânime dos juradosBryan Battle derrotou Randy Brown por decisão dividida dos juradosEryk Anders derrotou Chris Weidman por nocaute técnico no 2RJoshua Van derrotou Cody Durden por decisão unânime dos juradosMichael Chiesa finalizou Max Griffin com um mata-leão no 3RChase Hooper finalizou Clay Guida com um armlock no 1RKennedy Nzechukwu derrotou Lukasz Brzeski por nocaute no 1R