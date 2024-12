Poatan opinou sobre Jon Jones x Tom Aspinall no UFC - (Foto: Reprodução)

Poatan opinou sobre Jon Jones x Tom Aspinall no UFC (Foto: Reprodução)

Publicado 11/12/2024 12:00 | Atualizado 11/12/2024 14:56

Dono do cinturão meio-pesado do UFC, Alex Poatan voltou a comentar nos últimos dias sobre um possível duelo contra Jon Jones na organização. Como em entrevistas anteriores, o brasileiro não escondeu que tem o desejo de enfrentar o campeão linear peso-pesado do Ultimate, mas opinou que a luta só deve acontecer após "Bones" aceitar - e vencer - o duelo contra Tom Aspinall, detentor do título interino dos 120kg.



Eleito o "Lutador do Ano" de 2024 na última semana, Alex Poatan esteve em Las Vegas (EUA) recentemente e, em entrevista à "TNT" Sports, foi questionado sobre um eventual confronto entre Jon Jones e Tom Aspinall. Elogiando o desempenho de Jones contra Stipe Miocic no UFC 309, realizado em novembro, o brasileiro destacou que o americano seria o favorito na possível luta contra o inglês.



"Eu acho que o Jon Jones (venceria a luta), pela experiência dele. Acho que ele ganha essa luta. Você vê, o cara foi perfeito nessa última luta dele (contra Stipe Miocic). As pessoas vão falar: 'ah, ele ganhou de um cara que estava parado há muito tempo e o Tom Aspinall está em ascensão'... Mas eu acho que ele tem tudo para ganhar. Não vai ser fácil, mas eu acredito que ele ganha", projetou Poatan.