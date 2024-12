Rio Summer National Open da CBJJD promete abrir a temporada com chave de ouro - (Foto: Divulgação)

Publicado 11/12/2024 10:00 | Atualizado 11/12/2024 20:29

Indo para a sua 18ª edição, o Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu promete uma temporada histórica em 2025. O pontapé inicial será dado nos dias 1 e 2 de fevereiro, quando a Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, vai receber o Rio Summer National Open da CBJJD/FJJD-Rio.



Reunindo disputas Gi & No-Gi, o evento tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br e contará com diversas atrações, assim como o calendário do ano que vem. Com patrocínio master do Refrigerante Mineirinho e parcerias com Prime Esportes e Brazil Combat, o Circuito no Rio de Janeiro irá oferecer, além das tradicionais passagens internacionais para os campeões do ranking, sorteios de áreas de luta e 20 quimonos a cada etapa.

Ao todo, serão mais de R$ 100 mil distribuídos ao longo do ano, um valor recorde somado para os circuitos de CBJJD, FJJD-Rio e afiliadas, conforme explicou o presidente Rogério Gavazza."Nosso calendário em 2025 terá início em fevereiro e término em novembro, com algumas mudanças no regulamento do ranking e premiações. Voltaremos a realizar o Ranking Rio Mineirinho, que vai ser composto por oito eventos na capital do Rio com prêmios inéditos. Também manteremos as passagens para Portugal para o World Cup em Cascais e a Eurocup em Coimbra, ambos da ISBJJA, para faixas-roxa, marrom e preta nas classes adulto e master", afirmou o responsável pela CBJJD, que completou:"Para a base, visando apoiar a formação de novos talentos, criaremos o prêmio Atleta Mineirinho Gold Team, que vai ser dado para os melhores do ano nas classes infantil (7 a 12 anos) infanto-juvenil (13, 15, 15 anos), juvenil (16/17 anos) e adulto faixa-azul. Os vencedores receberão uma bolsa mensal de janeiro a dezembro através de um contrato com a Federação, e além disso, isenção das taxas de inscrição em todas as competições do ano, quimono para competir nas etapas, entre outros apoios que podem incluir uma assessoria de imprensa para o atleta".Nos calendários regionais, o Circuito Mineirinho Costa do Sol tem etapas confirmadas em Saquarema, enquanto cidades como Macaé e Araruama seguem no radar. Já o Circuito Nacional Mineirinho contará com campeonatos no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Vitória, Rondônia, Mato Grosso e São Paulo. Esses eventos fora do Rio, vale citar, não contam pontos para o Ranking Rio Mineirinho, que será entre as oito etapas na capital.