Duelo entre Karine Killer e Sidy Rocha ficou marcado na história do SFT (Foto: Divulgação)

Publicado 11/12/2024 09:00 | Atualizado 11/12/2024 19:47

Pioneiro em vários segmentos, como na criação da modalidade Xtreme e no acordo com a Band para transmissão em TV aberta, o SFT também se destaca quando o assunto é MMA feminino, sendo um dos principais incentivadores no Brasil.



Segundo levantamento da organização, de 2018 - ano em que o presidente David Hudson assumiu - até agora foram 192 lutas entre mulheres realizadas, número recorde no país e que consolida o SFT como referência. Para efeito de comparação, eventos como Jungle Fight (43), Shooto (59) e LFA Brasil (50) fizeram bem menos lutas.



"O SFT é referência no assunto e precisamos reforçar nosso papel como grande incentivador do MMA feminino no Brasil. Cerca de 25% das lutas do SFT são de mulheres, com todo um trabalho voltado para elas", explicou o presidente , que completou:



"Somos o evento com a maior visibilidade, espaço na TV aberta, sendo o único a exibir todas as lutas na integra, e não só a luta principal. Nos últimos seis anos, fizemos quase 800 combates (e cerca de 900 no Fight Club, nosso braço amador), aproximadamente 40% a mais que os demais eventos".