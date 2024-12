Ministro Luiz Fux é um grande entusiasta do Jiu-Jitsu - (Foto: Divulgação)

Publicado 13/12/2024 15:00 | Atualizado 13/12/2024 21:31

Faixa-coral de jiu-jitsu, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux liderou um seminário de defesa pessoal no Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira.

O aulão de jiu-jitsu reuniu policiais do batalhão e alunos do projeto social Maré Top Team, que vem levando técnicas e ensinamentos da arte suave a jovens moradores do Complexo de Favelas da Maré.“O jiu-jitsu hoje tem um reconhecimento mundial pela sua disciplina e pela sua vertente de educação", destacou o ministro. “Quantos jovens saíram de condições sociais difíceis e hoje estão ensinando o jiu-jitsu brasileiro mundo afora?".“Os programas sociais hoje representam o altar mor do jiu-jitsu. O jiu-jitsu de competição é importantíssimo, mas o jiu-jitsu se impôs no mundo exatamente por essa sua preocupação com o social", complementou Fux.Formado pelo saudoso faixa-vermelha Osvaldo Alves, Luiz Fux prometeu visitar o projeto Maré Top Team, que fica dentro do 22º Batalhão da Polícia Militar, às margens do Complexo da Maré.A ideia de abrir as portas para a implementação do programa de jiu-jitsu veio do comandante do 22º batalhão, o tenente-coronel PM Corbage, parceiro da Legião da Boa Vontade (LBV) e entusiasta das lutas como ferramenta de inclusão social.“O jiu-jitsu vai além das técnicas de artes marciais, ele ensina valores fundamentais como autocontrole, disciplina e respeito, essenciais para a formação do caráter. Agradeço ao Secretário de Estado de Polícia Militar, Cel. PM Marcelo Menezes, pelo apoio e incentivo", exaltou o comandante.O dojô do 22º batalhão foi montado pelo pool de parceiros LBV, Super Rádio Brasil, Prime Esportes, Boomboxe e Tintas Nacional, que há 15 anos promovem o desenvolvimento humano e a inclusão social através das artes marciais.Atualmente o projeto Maré Top Team, liderado pelo faixa-preta Douglas Gentil, possui 42 alunos inscritos, com aulas às terças e quintas-feiras, nos horários da manhã, às 10h, e tarde, às 15h. Faixa-preta de jiu-jitsu, o cabo PM Walace Leão é o responsável pela coordenação das aulas no batalhão.