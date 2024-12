Wanderlei Silva foi um dos grandes nomes anunciados pela GFL - (Foto: Divulgação)

Wanderlei Silva foi um dos grandes nomes anunciados pela GFL (Foto: Divulgação)

Publicado 13/12/2024 16:00 | Atualizado 13/12/2024 18:48

Um novo evento promete revolucionar o MMA mundial. A Global Fight League (GFL) foi anunciada durante a quarta-feira (11) pelo fundador Darren Owen em entrevista ao jornalista canadense Ariel Helwani. A disputa será, assim como a PFL, no formato de liga, mas a novidade é que a competição acontecerá entre seis equipes.



Os times na GFL serão formados por 20 atletas, sendo dois lutadores de cada uma das dez categorias - sete masculinas e três femininas. O formato da disputa vai contar com uma temporada regular, onde as quatro melhores equipes avançam para os playoffs. Assim como na PFL, a competição irá adotar um formato de pontuação, em cima de vitória - por via rápida ou decisão -, empate e derrota.

Leia Mais Com número recorde de lutas femininas desde 2018, SFT vira referência e presidente analisa

CBJJD apresenta prêmio Atleta Mineirinho Gold Team no Rio Summer National Open

Do Bronx se coloca à disposição para ser reserva em disputa de cinturão no UFC 311; veja

Maiores detalhes sobre como vai funcionar os eventos ainda não foram revelados. A divisão dos times vai acontecer no dia 24 de janeiro em um Draft, como acontece nas grandes ligas dos Estados Unidos, como a NFL, NBA, MLB e NHL. A previsão para o início do torneio é em abril de 2025.



Grandes nomes já foram anunciados como parte do elenco da GLF, como o caso de Wanderlei Silva - que marcou história no extinto Pride e ingressou neste ano ao Hall da Fama do UFC. Fabrício Werdum e Junior Cigano, dois ex-campeões dos pesados do Ultimate, também estão confirmados. Maiores detalhes sobre como vai funcionar os eventos ainda não foram revelados. A divisão dos times vai acontecer no dia 24 de janeiro em um Draft, como acontece nas grandes ligas dos Estados Unidos, como a NFL, NBA, MLB e NHL. A previsão para o início do torneio é em abril de 2025.Grandes nomes já foram anunciados como parte do elenco da GLF, como o caso de Wanderlei Silva - que marcou história no extinto Pride e ingressou neste ano ao Hall da Fama do UFC. Fabrício Werdum e Junior Cigano, dois ex-campeões dos pesados do Ultimate, também estão confirmados.

Nomes que vão integrar a Global Fight League (Foto: Divulgação)

Além dos brasileiro, mais seis atletas que conquistaram o cinturão da franquia de Dana White estarão em ação no novo evento, são eles: Andrei Arlovski, Anthony Pettis, Ben Henderson, Frank Mir, Luke Rockhold, Renan Barão e Tyron Woodley. Somado aos ex-campeões do UFC, outros nomes conhecidos como Alexander Gustafsson, Francisco Massaranduba, Gegard Mousasi, Kevin Lee, Marlon Moraes, Rousimar Toquinho também foram anunciados.



“Lançada em 2025, a Global Fight League busca redefinir o modelo de negócios e aumentar a competição nas artes marciais mistas. Atletas e treinadores farão parte de um plano de incentivo e divisão de receitas baseado no sucesso da liga, enquanto competem pela glória e se envolvem com torcedores em cidades ao redor do mundo", disse o presidente da liga em comunicado à imprensa sobre o que promete ser um dos diferenciais da GFL, que é a divisão de lucros entre os atletas. Além dos brasileiro, mais seis atletas que conquistaram o cinturão da franquia de Dana White estarão em ação no novo evento, são eles: Andrei Arlovski, Anthony Pettis, Ben Henderson, Frank Mir, Luke Rockhold, Renan Barão e Tyron Woodley. Somado aos ex-campeões do UFC, outros nomes conhecidos como Alexander Gustafsson, Francisco Massaranduba, Gegard Mousasi, Kevin Lee, Marlon Moraes, Rousimar Toquinho também foram anunciados.“Lançada em 2025, a Global Fight League busca redefinir o modelo de negócios e aumentar a competição nas artes marciais mistas. Atletas e treinadores farão parte de um plano de incentivo e divisão de receitas baseado no sucesso da liga, enquanto competem pela glória e se envolvem com torcedores em cidades ao redor do mundo", disse o presidente da liga em comunicado à imprensa sobre o que promete ser um dos diferenciais da GFL, que é a divisão de lucros entre os atletas.