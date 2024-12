Colby Covington e Joaquin Buckley vão se enfrentar na luta principal do UFC Tampa - (Foto: Reprodução/UFC/YouTube)

Publicado 14/12/2024 18:00

O UFC Tampa, que acontece neste sábado (14), na Flórida (EUA), marca o último evento do Ultimate no ano de 2024 após uma temporada repleta de eventos históricos, lutas de alto nível e momentos únicos para os fãs de MMA. A luta principal do card terá o duelo entre Colby Covington e Joaquin Buckley, válido pela categoria meio-médio.



O evento deste sábado contará ainda com três brasileiros em ação. No card principal do UFC Tampa, Bruno "Bulldog" Silva enfrenta Manel Kape no peso-mosca, enquanto o meio-pesado Vitor Petrino encara Dustin Jacoby. Já no card preliminar, o peso-pena Felipe Lima mede forças contra Miles Johns.

Ex-campeão interino da divisão meio-médio, Colby Covington (17v-4d) retorna ao octógono do UFC após praticamente um ano sem lutar. Vindo de derrota para Leon Edwards em sua última apresentação, em dezembro de 2023, quando disputou o cinturão linear da categoria, "Chaos" precisa da vitória neste sábado para voltar a sonhar com uma chance de lutar pelo título num futuro próximo.Sexto colocado no ranking meio-médio, Colby Covington terá como adversário no UFC Tampa o também norte-americano Joaquin Buckley (20v-6d). Número 9 entre os melhores da divisão, "New Mansa" vive grande fase no Ultimate e vem embalado por cinco vitórias consecutivas, a última delas em outubro, quando nocauteou o veterano Stephen Thompson no UFC 307.Como citado, o UFC Tampa contará com três lutadores representando a bandeira verde e amarela. Mesmo após quase dois anos de ausência do octógono, onde precisou lidar com uma sequência de lesões, Bruno "Bulldog" Silva (14v-5d-2e-1NC) retornou sem sentir o longo tempo de inatividade e derrotou Tyson Nam e Cody Durden em sequência, ambos pela via rápida. Caso supere o angolano Manel Kape (19v-7d) no UFC Tampa, o brasileiro pode conseguir uma sonhada vaga no Top 10 da divisão peso-mosca e se aproximar da elite da categoria.Após sofrer a primeira derrota de sua carreira para o veterano Anthony Smith no UFC 301, realizado no Rio de Janeiro, Vitor Petrino (11v-1d) retorna ao octógono no UFC Tampa disposto a mostrar que o revés foi apenas um acidente de percurso. Para isso, o brasileiro terá que superar o norte-americano Dustin Jacoby (19v-9d-1e), que vem de resultados negativos em suas duas últimas apresentações na organização.Uma das principais revelações do ano de 2024, Felipe Lima (13v-1d) estreou no Ultimate com uma linda vitória por finalização sobre Muhammad Naimov no UFC Arábia Saudita. Com 13 triunfos consecutivos na carreira, o amazonense vai fazer de tudo para não ver sua ascensão ser freada pelo norte-americano Miles Johns (15v-2d) no UFC Tampa.Peso meio-médio (até 77,1kg): Colby Covington x Joaquin BuckleyPeso-pena (até 65,7kg): Cub Swanson x Billy QuarantilloPeso-mosca (até 56,7kg): Manel Kape x Bruno "Bulldog" SilvaPeso meio-pesado (até 92,9kg): Vitor Petrino x Dustin JacobyPeso-galo (até 61,2kg): Adrian Yanez x Daniel MarcosPeso meio-pesado (até 92,9kg): Navajo Stirling x Tuco TokkosPeso-leve (até 70,3kg): Michael Johnson x Ottman AzaitarPeso-leve (até 70,3kg): Joel Alvarez x Drakkar KlosePeso-pena (até 65,7kg): Sean Woodson x Fernando PadillaPeso-pena (até 65,7kg): Miles Johns x Felipe LimaPeso-mosca (até 56,7kg): Miranda Maverick x Jamey-Lyn HorthPeso-galo (até 61,2kg): Davey Grant x Ramon TaverasPeso-palha (até 52,1kg): Josefine Knutsson x Piera Rodriguez