Vitória por nocaute de Marney Maxx é a terceira seguida do cearense(Foto: @m8sportsoficial)

Publicado 16/12/2024 10:00

Uma história de superação e, literalmente, luta. Assim é a vida do cearense Marney Maxx, que na última sexta-feira (13) estreou no Shooto Brasil 127, no Rio de Janeiro, e derrotou Esteferson da Silva em uma luta de peso casado (até 74,8kg) com um nocaute brutal no primeiro round.



Faixa-preta de Jiu-Jitsu e de Muay Thai, Marney Maxx nasceu com uma má formação no braço esquerdo, e após sofrer preconceito quando criança, encontrou nas artes marciais uma saída. Dono de um cartel com seis vitórias e quatro derrotas no MMA, o brasileiro vem de uma sequência de três triunfos seguidos - todos no round inicial.



A vitória contra Esteferson ocorreu através de um nocautaço com um cruzado de direita. Antes, o cearense balançou o oponente com um chute alto para em seguida liquidar a fatura.



O resultado positivo de Marney Maxx repercutiu em todo o mundo, com diversas postagens nas redes sociais exaltando o lutador que não tem parte do braço esquerdo e vive grande fase no MMA.



Assista ao nocaute: