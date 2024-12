Joaquin Buckley (à direita) derrotou Colby Covington em luta principal sangrenta no UFC Tampa - (Foto: Reprodução)

Publicado 15/12/2024 16:00

Realizado na noite de sábado (14), na Flórida (EUA), o card do UFC Tampa fechou o ano de 2024 do Ultimate com chave de ouro. Dos 13 combates, sete terminaram por nocaute, incluindo a luta principal entre Joaquin Buckley e Colby Covington, que terminou com um triunfo de Buckley no terceiro round após um banho de sangue.



No co-main event, em um duelo de veteranos, Cub Swanson levou a melhor sobre Billy Quarantillo com um nocautaço no último assalto e mostrou que ainda tem lenha para queimar aos 41 anos. Já representando o Brasil, Bruno Bulldog e Vitor Petrino foram nocauteados, enquanto Felipe Lima derrotou Miles Johns por decisão unânime dos jurados e salvou a pátria no UFC Tampa.

Buckley atropela Covington em luta sangrenta



A luta principal do UFC Tampa começou com um Joaquin Buckley em ritmo acelerado e machucando Colby Covington, que sofreu um corte no supercílio direito. Bastante incomodado com o sangramento, Colby virou presa fácil e quase terminou o primeiro round nocauteado.



O sangue escorrendo acima do olho seguiu incomodando Covington, que tirando uma queda no segundo round, pouco pôde fazer. Com ampla superioridade, Buckley continuou o castigo até o terceiro assalto, quando a equipe médica do UFC decidiu interromper o confronto por causa do corte e decretar sua vitória por nocaute técnico.



Com o resultado, Joaquin Buckley chegou à marca de seis vitórias consecutivas no peso-meio-médio, enquanto Colby sofreu nova derrota após perder para Leon Edwards em seu último compromisso.



Bruno Bulldog leva atropelo de angolano



Décimo segundo no ranking peso-mosca do Ultimate, Bruno Bulldog encarou Manel Kape, nono colocado, em busca de um lugar no Top 10 da categoria. E em um combate repleto de ação pelo card principal do UFC Tampa, o brasileiro deu o seu melhor, porém não conseguiu de superar Kape.



Inferior nos dois primeiros rounds, quando foi castigado pelo angolano e teve um ponto deduzido após acertar três golpes ilegais, Bulldog até tentou uma blitz no terceiro assalto, sem sucesso. Em meio à algumas provocações, Kape garantiu o triunfo por nocaute técnico e pediu pelo title shot. O atual campeão peso-mosca, vale citar, é o também brasileiro Alexandre Pantoja. A luta principal do UFC Tampa começou com um Joaquin Buckley em ritmo acelerado e machucando Colby Covington, que sofreu um corte no supercílio direito. Bastante incomodado com o sangramento, Colby virou presa fácil e quase terminou o primeiro round nocauteado.O sangue escorrendo acima do olho seguiu incomodando Covington, que tirando uma queda no segundo round, pouco pôde fazer. Com ampla superioridade, Buckley continuou o castigo até o terceiro assalto, quando a equipe médica do UFC decidiu interromper o confronto por causa do corte e decretar sua vitória por nocaute técnico.Com o resultado, Joaquin Buckley chegou à marca de seis vitórias consecutivas no peso-meio-médio, enquanto Colby sofreu nova derrota após perder para Leon Edwards em seu último compromisso.Décimo segundo no ranking peso-mosca do Ultimate, Bruno Bulldog encarou Manel Kape, nono colocado, em busca de um lugar no Top 10 da categoria. E em um combate repleto de ação pelo card principal do UFC Tampa, o brasileiro deu o seu melhor, porém não conseguiu de superar Kape.Inferior nos dois primeiros rounds, quando foi castigado pelo angolano e teve um ponto deduzido após acertar três golpes ilegais, Bulldog até tentou uma blitz no terceiro assalto, sem sucesso. Em meio à algumas provocações, Kape garantiu o triunfo por nocaute técnico e pediu pelo title shot. O atual campeão peso-mosca, vale citar, é o também brasileiro Alexandre Pantoja.

Bulldog perdeu por nocaute técnico e teve série de vitórias interrompida (Foto: Reprodução)

Vitor Petrino sofre nocaute no último round



Com ambos os atletas em busca de recuperação, o confronto entre os meio-pesados Vitor Petrino e Dustin Jacoby no UFC Tampa ficou marcado pelo estudo nos primeiros minutos. A partir da metade do round, entretanto, os lutadores foram para a trocação, com bons momentos dos dois lados.



O segundo assalto seguiu a mesma tônica, pautado na luta em pé, mas como leve superioridade do brasileiro, que acertou os melhores golpes. Já no terceiro round, quando o combate parecia se encaminhar para um triunfo de Petrino, o americano acertou uma direita na ponta do queixo que apagou o atleta da CMSystem na hora. Vitória por nocaute de Jacoby, que se recupera no UFC, enquanto Vitor agora tem duas derrotas seguidas.



Felipe Lima vence a segunda luta seguida



O duelo pela divisão dos penas começou com os dois lutadores trocando duros golpes no centro do octógono e superioridade do brasileiro Felipe Lima, que chegou a machucar Miles Johns em algumas oportunidades. Usando bem a distância e apostando nos chutes, Felipe foi minando o americano.



Melhor na luta em pé, Felipe Lima aplicou uma queda no segundo round, dominou a maioria das ações, mas balançou com um golpe de Johns na reta final. No terceiro e último assalto, precisando de um nocaute ou uma finalização, o americano partiu pra cima, mas não teve sucesso.



No fim, Felipe Lima ainda tentou uma finalização, mas acabou derrotando Miles Johns por decisão unânime dos jurados (triplo 30-27) e chegou ao seu segundo triunfo em duas lutas no UFC. Ao todo, o brasileiro tem 14 vitórias e apenas um revés no MMA.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Tampa

Amalie Arena, em Tampa, na Flórida (EUA)

Sábado, 14 de dezembro de 2024



Card principal

Joaquin Buckley derrotou Colby Covington por nocaute técnico no 3R

Cub Swanson derrotou Billy Quarantillo por nocaute no 3R

Manel Kape derrotou Bruno "Bulldog" Silvapor nocaute técnico no 3R

Dustin Jacoby derrotou Vitor Petrino por nocaute no 3R

Daniel Marcos derrotou Adrian Yanez por decisão dividida dos jurados

Navajo Stirling derrotou Tuco Tokkos por decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Michael Johnson derrotou Ottman Azaitar por nocaute no 2R

Joel Alvarez derrotou Drakkar Klose por nocaute técnico no 1R

Sean Woodson derrotou Fernando Padilla por nocaute no 1R

Felipe Lima derrotou Miles Johns por decisão unânime dos jurados

Miranda Maverick derrotou Jamey-Lyn Horth por decisão unânime dos jurados

Davey Grant derrotou Ramon Taveras por decisão unânime dos jurados

Piera Rodriguez derrotou Josefine Knutsson por decisão unânime dos jurados

