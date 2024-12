Eliel dos Santos foi preso na última sexta-feira (13) após competir no Shooto Brasil - (Foto: Reprodução)

Eliel dos Santos foi preso na última sexta-feira (13) após competir no Shooto Brasil (Foto: Reprodução)

Publicado 17/12/2024 09:00

Eliel dos Santos, lutador de MMA, foi preso na última sexta-feira (13) logo após competir no Shooto Brasil 127 e ser nocauteado por Cleverson Silva, ainda no primeiro round. O "Topete Dourado", como é conhecido, tinha um mandado de prisão por agredir a ex-companheira e era procurado pela justiça do Amapá. Além disso, foi acusado de violar a tornozeleira eletrônica.



Agentes da Polícia Civil e Polícia Federal estiveram presentes na Upper Arena, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para efetuarem a prisão de Eliel, ainda durante o evento. A ação foi comandada pela 60ª DP (Campos Elísios), em conjunto com agentes da Unidade de Inteligência do Núcleo de Capturas da Superintendência da PF do Rio de Janeiro.