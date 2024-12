Graduação reuniu alunos, professores e familiares em grande festa do Jiu-Jitsu - (Foto: Divulgação)

Publicado 17/12/2024 07:00 | Atualizado 17/12/2024 17:59

Na última sexta-feira (13/12), o projeto Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão, que promove o bem-estar de pessoas com deficiência por meio de atividades físicas, realizou uma cerimônia de graduação para os alunos da turma de jiu-jitsu adaptado.



O evento contou com a presença de familiares, amigos e apoiadores, todos reunidos para comemorar as conquistas dos novos graduados, que receberam graus e faixas de acordo com suas evoluções dentro e fora do tatame.