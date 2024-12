MC Gui participou do programa "Papo Cruzado" onde comentou sobre o desafio no Boxe - (Foto: Reprodução)

Publicado 17/12/2024 18:00

O mundo das artes marciais ganhou um novo tipo de confronto: celebridades das redes sociais se enfrentando em lutas de Boxe, ou desafiando lutadores profissionais. Esta tendência virou uma febre no Brasil e no mundo. É uma moda passageira ou veio para ficar? Os apresentadores Kéfera e Fabrício Werdum recebem no sexto programa da primeira temporada do "Papo Cruzado", do canal "Combate", o funkeiro e boxeador MC Gui para discutir o assunto.



O cantor comentou como foi a preparação para enfrentar o também funkeiro Nego do Borel, em uma das lutas mais comentadas dos últimos tempos. Gui, na ocasião, nocauteou o carioca na luta que fez parte do FMS 4, em fevereiro deste ano.