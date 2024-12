Colby disse que focou na campanha para eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos - (Foto: Reprodução)

Publicado 18/12/2024 10:00

Após praticamente um ano sem lutar, Colby Covington retornou ao octógono na luta principal do UFC Tampa, realizado no último sábado (14), mas o resultado não foi satisfatório. Enfrentando o atleta Joaquin Buckley, o ex-campeão interino meio-médio foi derrotado no terceiro round após a equipe médica impedir sua continuidade no confronto por conta de um grande corte na altura da pálpebra.



Ao comentar sobre a terceira derrota sofrida em suas últimas quatro lutas no UFC, Colby Covington considera que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deveria assumir um certo grau de responsabilidade pelo resultado negativo. Por meio de um vídeo em seu canal no YouTube, "Chaos" disse que estava "muito ocupado" fazendo campanha para Trump quando, na verdade, deveria estar treinando para a luta contra Joaquin Buckley.



"Esse não foi um camp de treinamento completo... Eu estava fazendo campanha para Donald Trump, estava deixando ele pronto. Eu nem estava em uma academia para treinar, mal saí do sofá. Foi difícil acontecer assim (derrota para Joaquin Buckley), sinto que estava apenas recuperando o fôlego e que iria me fortalecer. Mas é a vida. Não me detenho no passado, me concentro no futuro", afirmou Colby.