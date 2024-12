Fernando Tererê e Bruna Casimiro no seminário da lenda - (Foto: Reprodução)

Publicado 19/12/2024 07:15 | Atualizado 19/12/2024 21:27

Uma vencedora! Essa é Bruna Casimiro, faixa-azul de Jiu-Jitsu e dona de uma grande história de superação. Aos 42 anos, casada e mãe de três filhas, Bruna - também conhecida como "Baiana Maluca" - encontrou na arte suave a ferramenta necessária para superar abusos, traumas e o alcoolismo.



Atualmente treinando na academia West Fight Club com o professor e faixa-preta Nathan Cardoso, ela marcou presença em seminário realizado pela lenda Fernando Tererê no último mês de novembro, na Academia Castelo D’Ouro, com apoio do Sindilutas. E em entrevista, passou sua história na vida e no Jiu-Jitsu a limpo.



"Quando o Jiu-Jitsu apareceu pra mim eu pesava 120kg e estava vivendo uma depressão severa por causa do alcoolismo. Na época eu mudei de bairro para fugir desse caos, cheguei a quase desistir de parar de beber, mas aí encontrei a arte suave. Eu estava destruída mentalmente e fisicamente, e o Jiu-Jitsu foi e é a minha tábua de salvação. Todos os dias que eu treino ganho uma armadura extra contra o alcoolismo, a depressão e todos os meus medos", relembrou Bruna Casimiro, que continuou:



"Eu falo com toda a certeza desse mundo: o Jiu-Jitsu é um excelente suporte mental para todas as mulheres que sofreram algum tipo de abuso. É uma marca que fica na nossa alma para sempre, a gente nunca vai esquecer o que acontece, mesmo estando tudo bem na nossa vida... E o Jiu-Jitsu entra nessa parte, quando a escuridão vem querer te dar uma banda, aí eu lembro 'não, isso não vai acontecer mais comigo'. Hoje eu tenho uma ferramenta para superar essa escuridão e não me sentir indefesa".