Paulo Victor (ao centro) é o mais novo faixa-preta de Jiu-Jitsu (Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 19/12/2024 08:00

Após uma temporada de sucesso, com vários títulos conquistados em 2024, Paulo Victor recebeu a tão sonhada faixa preta de Jiu-Jitsu no último dia 11 de dezembro, em cerimônia liderada pelo seu professor, Rafael Pizziali, na Nova União do Recreio, Rio de Janeiro.



Fruto da dedicação do carioca, a graduação foi a recompensa de anos de trabalho árduo da faixa branca até a preta: "É a materialização de muito suor, trabalho, horas de treino, competições e superações, enfim, a realização de um sonho. Essa faixa representa uma mudança de estilo de vida, de pensamento, com mais resiliência, foco e comprometimento".



Este ano, ainda como faixa-marrom, Paulo Victor colecionou títulos do Sul-Americano da CBJJD, Brasileiro da CBJJD e Brasileiro No-Gi da CBJJ, além de um terceiro lugar no Sul-Americano No-Gi da CBJJ. Embalado para 2025, o atleta projetou mais medalhas.



"A temporada de 2024 foi muito boa, a melhor da minha carreira até agora. Pude me consagrar campeão em alguns dos principais eventos do cenário nacional, realizei muitas batalhas e, para 2025, quero chegar mais preparado para repetir o feito e buscar o tão sonhado Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF na faixa-preta".