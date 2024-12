Gregory Rodrigues vai fazer o primeiro main event no UFC Vegas 102 - (Foto: Reprodução)

Gregory Rodrigues vai fazer o primeiro main event no UFC Vegas 102 (Foto: Reprodução)

Publicado 19/12/2024 10:00

Se a temporada de 2024 do Ultimate chegou ao fim no último sábado (14), os trabalhos para o começo de 2025 não param. A franquia anunciou na noite de segunda-feira (16), a luta principal do UFC Vegas 102, que será realizado no dia 15 de fevereiro, nas instalações da companhia em Las Vegas (EUA).



Quem vai comandar o main event é o brasileiro Gregory Robocop, o primeiro da carreira do lutador na organização. Com retrospecto de cinco vitórias nas últimas seis apresentações, o peso-médio quer o quarto triunfo seguido e o desafio será contra Jared Cannonier. O ex-desafiante ao cinturão da categoria vem de duas derrotas seguidas em 2024 para Nassourdine Imavov e Caio Borralho. O americano é o oitavo colocado no ranking, e uma vitória de Gregory pode colocá-lo no Top 15 da divisão.

Além de Robocop, o Esquadrão Brasileiro vai marcar presença em peso no UFC Vegas 102. Até o momento, Rodolfo Vieira, Kaue Fernandes e Rafael Estevam vão enfrentar Jacob Malkoun, Jared Gordon e Jesus Aguilar, respectivamente.



Outros nomes do Brasil também tiveram lutas anunciadas pela imprensa no UFC Vegas 102, mas ainda não foram oficializados pelo Ultimate. Caso dos irmãos Bonfim, Ismael e Gabriel, e Valter Walker.



CARD PROVISÓRIO:



UFC Vegas 102

Las Vegas, Estados Unidos

Sábado, 15 de fevereiro de 2025

Transmissão: Fight Pass



Peso-médio: Jared Cannonier x Gregory Robocop

Peso-leve: Ismael Bonfim x Nazim Sadykhov

Peso-meio-médio: Gabriel Bonfim x Rinat Fakhretdinov

Peso-galo: Julia Avila x Jacqueline Cavalcanti

Peso-médio: Jacob Malkoun x Rodolfo Vieira

Peso-pena: Jose Delgado x Connor Matthews

Peso-meio-médio: Billy Goff x Nikolay Veretennikov

Peso-médio: Edmen Shabhazyan x Dylan Budka

Peso-galo: Vince Morales x Elijah Smith

Peso-pesado: Valter Walker x Don'Tale Mayes

Peso-mosca: Rafael Estevam x Jesus Aguilar

